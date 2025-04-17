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Haberler Yaşam Osmanlı döneminde illerin isimleri nasıldı? İşte 81 şehrin eski adları
Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:37

Osmanlı döneminde illerin isimleri nasıldı? İşte 81 şehrin eski adları

1299 yılında Osman Gazi'nin liderliğinde kurulan ve 623 yıl boyunca varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli ırk, din, dil ve kültüre ev sahipliği yaptı. Osmanlı Devleti ile ilgili merak edilen konulardan biri de illerin isimleri oldu. Osmanlı döneminde illerin isimleri belirlenirken çeşitli faktörler dikkate alınırdı. Şehirlerin isimleri bazen bulunduğu coğrafyaya göre bazen de halkın diline göre belirleniyordu. Sınırların değişmesiyle Osmanlı Devleti'ndeki şehirlerin isimleri de zamanla değişmeye başladı. Peki Osmanlı döneminde şehirlerin isimlerin nasıldı? İşte haberin detayları...

Osmanlı döneminde illerin isimleri nasıldı? İşte 81 şehrin eski adları

Osmanlı İmparatorluğu döneminde illerin isimleri belirlenirken bazı faktörler dikkate alınıyordu. Coğrafi konum, kültürel etkiler ve yerel diller bunlardan bazıları... Bazı illerin isimleri değişmeden kalırken, bazıları da zamanda farklı adlar aldı. Peki Osmanlı döneminde şehirlerin adları nasıldı? Sizin memleketinizin ismi neydi? İşte Osmanlı döneminde 81 ilin eski adları...

Osmanlı döneminde illerin isimleri nasıldı? İşte 81 şehrin eski adları

1299 yılında Osman Gazi'nin liderliğinde kurulan ve 623 yıl boyunca varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli ırk, din, dil ve kültüre ev sahipliği yaptı. Osmanlı Devleti ile ilgili merak edilen konulardan biri de illerin isimleri oldu.

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Osmanlı döneminde illerin isimleri nasıldı? İşte 81 şehrin eski adları

OSMANLI DÖNEMİNDE ŞEHİRLERİN İSİMLERİ NASILDI?

Osmanlı döneminde illerin isimleri belirlenirken çeşitli faktörler dikkate alınırdı. Şehirlerin isimleri bazen bulunduğu coğrafyaya göre bazen de halkın diline göre belirleniyordu. Sınırların değişmesiyle Osmanlı Devleti'ndeki şehirlerin isimleri de zamanla değişmeye başladı. Osmanlı'dan günümüze sadece 15 şehrin ismi değişmedi. Peki bunlar hangisi?

Osmanlı döneminde illerin isimleri nasıldı? İşte 81 şehrin eski adları

İŞTE İLLERİN ESKİ ADLARI

ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA
ADIYAMAN/HÜSNÜ MANSUR
AFYONKARAHİSAR/KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB
AĞRI/ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE
AMASYA/ AMASİA
AKSARAY/ AKSARAY
ANKARA/ANCYRA, ANGORA, ANKARA
ANTALYA/ANTALİYE, ADALYA
ARDAHAN/ARTAN, ARDAHAN
ARTVİN/ LİVANE
AYDIN/ AYDIN GÜZELHİSARI, AYDIN

Osmanlı döneminde illerin isimleri nasıldı? İşte 81 şehrin eski adları

BALIKESİR/ KARESİ
BARTIN/ONİKİ DİVAN
BATMAN/İLUH
BİLECİK/BİLECİK
BİNGÖL/ ÇAPAKÇUR
BİTLİS/BİTLİS
BOLU/ BOL ULUĞ
BURDUR/TERKEMİŞ
BURSA/HÜDAVENDİGAR