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Osmanlı döneminde illerin isimleri nasıldı? İşte 81 şehrin eski adları
Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
15:37
Osmanlı döneminde illerin isimleri nasıldı? İşte 81 şehrin eski adları
1299 yılında Osman Gazi'nin liderliğinde kurulan ve 623 yıl boyunca varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli ırk, din, dil ve kültüre ev sahipliği yaptı. Osmanlı Devleti ile ilgili merak edilen konulardan biri de illerin isimleri oldu. Osmanlı döneminde illerin isimleri belirlenirken çeşitli faktörler dikkate alınırdı. Şehirlerin isimleri bazen bulunduğu coğrafyaya göre bazen de halkın diline göre belirleniyordu. Sınırların değişmesiyle Osmanlı Devleti'ndeki şehirlerin isimleri de zamanla değişmeye başladı. Peki Osmanlı döneminde şehirlerin isimlerin nasıldı? İşte haberin detayları...