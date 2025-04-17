Osmanlı döneminde illerin isimleri nasıldı? İşte 81 şehrin eski adları

1299 yılında Osman Gazi'nin liderliğinde kurulan ve 623 yıl boyunca varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli ırk, din, dil ve kültüre ev sahipliği yaptı. Osmanlı Devleti ile ilgili merak edilen konulardan biri de illerin isimleri oldu.