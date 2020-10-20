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'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım

Antik Kenti'nde bugün kalıntıları bulunan tarihi yapı için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle birlikte hızla adımları atılan projede önemli bir eşik daha geçildi. Avrupa'nın ilk telsiz telgraf şebekesi özelliğini taşıyan , 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 30'uncu yıldönümü olan 31 Ağustos 1906'da yapılmıştı. yönetimindeki 'nın Derne Limanıyla 850 kilometre mesafedeki Patara Limanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak için kurulan istasyonun restorasyon projesi için açılan ihaleye 34 firma katıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:34
Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım

Antik Kenti'nde bulunan dönemine ait ilk telsiz telgraf istasyonunun restorasyon projesi, Münir Karaloğlu'nun Valisi olduğu dönemdeki talimatıyla, iki ay içinde tamamlandıktan sonra, ihalesi de 21 Eylül tarihinde yapıldı.

Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım

Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye Kültür ve Turizm Bakanlığı listesinden 64 firma davet edildi.

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Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım

Bu firmalardan 34'ü ihaleye katıldı. 10 milyon TL muhammen bedel üzerinden yapılan ihaleyi, yüzde 30 indirimle 6 milyon 793 bin TL bedelle Mahal Restorasyon firması kazandı.

Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım

YÜZDE 95'İ BAKA'DAN

6 milyon 793 bin TL bedelle restore edilecek olan Telsiz ve Telgraf İstasyonu projesinin yüzde 95 gideri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından, yüzde 5'lik kısmı da Valiliği'nce karşılanacak.

Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım

Külliyesi restorasyonu 24 ayda tamamlanacak. Projede telsiz ana istasyonu, tesisat binası, lojman binası, telsiz kulesi, bölgenin mekanik ve elektrik tesisatının yeniden yapımı yer alıyor.

Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım

1906'DA YAPILDI

'daki , 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 30'uncu yıldönümü olan 31 Ağustos 1906'da yapıldı. yönetimindeki 'nın Derne Limanıyla 850 kilometre mesafedeki Patara Limanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak için kurulan istasyon, Avrupa'nın ilk telsiz telgraf şebekesi özelliğini taşıyor.

Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım

Döneminin en iyi haberleşme cihazları ve en son teknolojisiyle donatıldığı belirtilen merkezlerin inşası başarıyla tamamlanmış, resmi ve ticari yazışmalar için hazır hale getirilmişti.

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