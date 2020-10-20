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Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım
Patara Antik Kenti'nde bugün kalıntıları bulunan tarihi yapı için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle birlikte hızla adımları atılan projede önemli bir eşik daha geçildi. Avrupa'nın ilk telsiz telgraf şebekesi özelliğini taşıyan Telsiz Telgraf İstasyonu, 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 30'uncu yıldönümü olan 31 Ağustos 1906'da yapılmıştı. Osmanlı yönetimindeki Libya'nın Derne Limanıyla 850 kilometre mesafedeki Patara Limanı arasındaki haberleşmeyi sağlamak için kurulan istasyonun restorasyon projesi için açılan ihaleye 34 firma katıldı.