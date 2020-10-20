Osmanlı'nın ilk telsiz istasyonu restorasyon ihalesine rekor katılım

YÜZDE 95'İ BAKA'DAN

6 milyon 793 bin TL bedelle restore edilecek olan Patara Telsiz ve Telgraf İstasyonu projesinin yüzde 95 gideri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından, yüzde 5'lik kısmı da Antalya Valiliği'nce karşılanacak.