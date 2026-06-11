Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÖSYM 2026 ALES/2 Başvuru Ekranı | ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:54 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 14:59

ÖSYM 2026 ALES/2 Başvuru Ekranı | ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2026 ALES/2 süreci için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM güncel takviminde, sınav gününe dair yapılan değişikliğin ardından başvuru süreci ön plana çıktı. Böylece "ALES/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?" soruları merakla araştırılmaya başlandı.

  • ABONE OL
ÖSYM 2026 ALES/2 Başvuru Ekranı | ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim planlayan adayların gündeminde, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile ALES/2 başvuruları başladı, böylece sınav ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler sorgulanmaya başladı. ALES/2 sınav tarihi, başvuru tarihi ve ücreti gibi sorgulanan konulara ilişkin sorular cevaplandı.

ÖSYM 2026 ALES/2 Başvuru Ekranı | ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2026 ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için başvuru süreci 10 Haziran 2026 tarihinde başladı. Adayların sınav sistemine kayıtlarını yapabileceği ve oturum tercihlerini belirleyebileceği bu süreç, 18 Haziran 2026 saat 23:59'da sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM 2026 ALES/2 Başvuru Ekranı | ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) internet adresi ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle kolayca gerçekleştirilebilecek.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÖSYM 2026 ALES/2 Başvuru Ekranı | ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2026 ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için ÖSYM'nin belirlediği ALES başvuru ücreti 1.200 TL'dir. Sınava katılım sağlayacak olan adayların, 10-18 Haziran tarihleri arasında başvuru formunu doldurduktan sonra sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

ÖSYM 2026 ALES/2 Başvuru Ekranı | ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı takvimde ALES/2 sınavının 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı belirtilmişti. Ancak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle sınav takviminde güncelleme yapıldı. Buna göre 2026-ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ÖSYM #ALES

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA