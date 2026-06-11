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ÖSYM 2026 ALES/2 Başvuru Ekranı | ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 14:59
ÖSYM 2026 ALES/2 Başvuru Ekranı | ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
2026 ALES/2 süreci için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM güncel takviminde, sınav gününe dair yapılan değişikliğin ardından başvuru süreci ön plana çıktı. Böylece "ALES/2 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?" soruları merakla araştırılmaya başlandı.