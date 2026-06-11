ÖSYM 2026 ALES/2 Başvuru Ekranı | ALES/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim planlayan adayların gündeminde, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile ALES/2 başvuruları başladı, böylece sınav ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler sorgulanmaya başladı. ALES/2 sınav tarihi, başvuru tarihi ve ücreti gibi sorgulanan konulara ilişkin sorular cevaplandı.