ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

Üniversitelerin 2 yıllık meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerden, eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların gündeminde 2026 Dikey Geçiş Sınavı yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvim ile Temmuz ayında yapılması planlanan DGS için sınavdan önceki son süreçlerden biri olan başvuru dönemi öne çıktı. Böylece DGS geç başvuru günü detayları adayların gündemindeki yerini aldı.