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Haberler Yaşam ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:04

ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

Ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2026 DGS için süreç hız kazandı. 15 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında tamamlanan başvuru sürecinin adından adaylar için geç başvuru günü araştırılmaya başlandı. Böylece "DGS geç başvuru günü ne zaman, nasıl yapılır?" soruları ÖSYM açıklamaları doğrultusunda ön plana çıktı. İşte detaylar…

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ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

Üniversitelerin 2 yıllık meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerden, eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların gündeminde 2026 Dikey Geçiş Sınavı yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvim ile Temmuz ayında yapılması planlanan DGS için sınavdan önceki son süreçlerden biri olan başvuru dönemi öne çıktı. Böylece DGS geç başvuru günü detayları adayların gündemindeki yerini aldı.

ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2026 DGS başvuru süreci 15 Mayıs 2026 Cuma tarihinde başladı ve 2 Haziran 2026 Salı tarihinde sona erdi.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı ise 11 Haziran 2026 tarihinde sunulacak.

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ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak alınacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" bölümünden DGS ekranını seçerek işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerini kontrol edip onay vermesi gerekecek.

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ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, DGS sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçlarının, 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#DGS #ÖSYM

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