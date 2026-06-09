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ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:04
ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?
Ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2026 DGS için süreç hız kazandı. 15 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında tamamlanan başvuru sürecinin adından adaylar için geç başvuru günü araştırılmaya başlandı. Böylece "DGS geç başvuru günü ne zaman, nasıl yapılır?" soruları ÖSYM açıklamaları doğrultusunda ön plana çıktı. İşte detaylar…