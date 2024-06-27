Haberler
Yaşam
ÖSYM DGS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME SAYFASI | 2024 ÖSYM ile DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
19:06
ÖSYM DGS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME SAYFASI | 2024 ÖSYM ile DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bu yıl 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleşiyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adaylar sınavın hemen ardından DGS soruları ve cevapları ile kontrollerini yapacak. Sınavda sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek. Tek oturumda yapılacak sınavın sonuçları se 14 Ağustos'ta açıklanacak. Peki; DGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM İLE 2024 DGS soruları ve cevapları PDF görüntüleme indirme ekranı…