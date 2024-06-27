ÖSYM DGS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME SAYFASI | 2024 ÖSYM ile DGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Her yıl bir kez yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile eş zamanlı olarak yapılıyor. Sınava katılım sağlayan binlerce öğrenci "DGS sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" soruları için arama motorlarına yöneldi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soruluk çoktan seçmeli test yöneltiliyor. 2024 DGS soruları ve cevap anahtarı sınavın ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. İşte DGS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı.