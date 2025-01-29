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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları hangi tarihte, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 13:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 13:56

ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları hangi tarihte, açıklandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 tarihleriyle bu yıl sınava girecek adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni dönem sınavları için başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar ÖSYM takvimi doğrultusunda KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans kadrolarına yerleşmek adına sınava girecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2025 yılına ait sınav takvimiyle Genel Yetenek-Genel Kültür, MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına dair tarihleri belirledi. Başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri de böylece belirlenmiş oldu. Peki, 2025 KPSS hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları hangi tarihte, açıklandı mı?

KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ÖSYM 2025 yılı sınav takvimiyle belli oldu. Yayımlanan takvime göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyelerinde sınavlara tabi olacak adayların girecekleri oturumların detayları ilan edildi. Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tarihleri

ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları hangi tarihte, açıklandı mı?

ÖSYM DUYURDU: TAKVİMLE 2025 YILI SINAV TARİHLERİ YAYINLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları hangi tarihte, açıklandı mı?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları hangi tarihte, açıklandı mı?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları hangi tarihte, açıklandı mı?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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