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ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları hangi tarihte, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
13:56
ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları hangi tarihte, açıklandı mı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 tarihleriyle bu yıl sınava girecek adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni dönem sınavları için başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar ÖSYM takvimi doğrultusunda KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans kadrolarına yerleşmek adına sınava girecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2025 yılına ait sınav takvimiyle Genel Yetenek-Genel Kültür, MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına dair tarihleri belirledi. Başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri de böylece belirlenmiş oldu. Peki, 2025 KPSS hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?