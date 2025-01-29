ÖSYM KPSS TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları hangi tarihte, açıklandı mı?

KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ÖSYM 2025 yılı sınav takvimiyle belli oldu. Yayımlanan takvime göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyelerinde sınavlara tabi olacak adayların girecekleri oturumların detayları ilan edildi. Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tarihleri