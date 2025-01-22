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ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
13:52
ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyenlerin heyecanla beklediği 2025 KPSS tarihleri ilan edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini açıklayarak Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına dair tüm süreçleri açıkladı.Öğretmen olmak isteyen adaylar için yeni sınav AGS'de gündemde. Başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri de takvimle birlikte netleşti. Peki, 2025 KPSS hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?