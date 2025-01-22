ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM takvimiyle ilan edildi. 2025 yılında kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşmek isteyen adaylar sınavın başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihlerini sorguluyor.Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tarihleri