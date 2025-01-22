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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:52

ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyenlerin heyecanla beklediği 2025 KPSS tarihleri ilan edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini açıklayarak Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına dair tüm süreçleri açıkladı.Öğretmen olmak isteyen adaylar için yeni sınav AGS'de gündemde. Başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri de takvimle birlikte netleşti. Peki, 2025 KPSS hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM takvimiyle ilan edildi. 2025 yılında kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşmek isteyen adaylar sınavın başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihlerini sorguluyor.Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tarihleri

ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihte?

SON DAKİKA | ÖSYM PAYLAŞTI: TAKVİMLE 2025 YILI SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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