ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman?

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini duyurmasıyla birlikte KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Açıklanan takvime göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava girecek adayların oturumlara başvurular için geri sayıma geçildi Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınav tarihleri…