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Haberler Yaşam ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:51

ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman?

2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri, ÖSYM takvimi ile paylaşıldı. Bu yıl sınava katılmak isteyenler, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre başvurularını yaparak ortaöğretim, ön lisans ve lisans kadrolarına yerleşmek için ter dökecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 sınav takvimini duyurarak Genel Yetenek-Genel Kültür, MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının tarihlerini belirledi. Ayrıca, başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç açıklama süreçleri de netleşmiş oldu. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman?

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini duyurmasıyla birlikte KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Açıklanan takvime göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava girecek adayların oturumlara başvurular için geri sayıma geçildi Peki, 2025 KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınav tarihleri…

ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman?

ÖSYM DUYURDU: TAKVİM YAYINLANDI, KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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