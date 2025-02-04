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ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
13:51
ÖSYM KPSS TARİHLERİ 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ve sınavları ne zaman?
2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri, ÖSYM takvimi ile paylaşıldı. Bu yıl sınava katılmak isteyenler, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre başvurularını yaparak ortaöğretim, ön lisans ve lisans kadrolarına yerleşmek için ter dökecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 sınav takvimini duyurarak Genel Yetenek-Genel Kültür, MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının tarihlerini belirledi. Ayrıca, başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç açıklama süreçleri de netleşmiş oldu. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?