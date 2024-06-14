ÖSYM YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri 2024: YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

2024 ÖSYM görevli ücreti ve ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da TYT, AYT, YDT oturumlarında birçok öğretmen, okul ve sınıflarda gözetmen olarak görev aldı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise ''2024 YKS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. YKS sınav gözetmen ücretleri 2024 tutarı ve ödeme tarihi sorgulanıyor. Peki, ÖSYM YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir?