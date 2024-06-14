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Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:12

ÖSYM YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri 2024: YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlendi. Sınavın ardından YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya başladı. TYT, AYT, YDT oturumlarında gözetmen, bina yöneticisi ve salon başkanı olarak görev alan kişiler ÖSYM duyurularını yakın takibe aldı. ÖSYM görevli ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. Peki, ÖSYM YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? 2024 YKS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.

ÖSYM YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri 2024: YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

2024 ÖSYM görevli ücreti ve ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da TYT, AYT, YDT oturumlarında birçok öğretmen, okul ve sınıflarda gözetmen olarak görev aldı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise ''2024 YKS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. YKS sınav gözetmen ücretleri 2024 tutarı ve ödeme tarihi sorgulanıyor. Peki, ÖSYM YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir?

ÖSYM YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri 2024: YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

2024 YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM görevli ücretleri, belirtilen tarihlerde sınav görevlilerinin hesaplarına yatırılmaktadır.

YKS görevli ücreti ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz sene uygulanan YKS oturumlarının ardından sınav görevlisi ücretleri de bir sonraki hafta hesaplara yatırılmıştı.

Buna göre; ÖSYM görevli ücretlerinin bu yıl bayram sonrasında yani 24-28 Haziran'da hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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ÖSYM YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri 2024: YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

2024 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor.

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

İşte sınav görevlisi ücretleri tutarı;

ÖSYM YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri 2024: YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

ÖSYM YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri 2024: YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

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