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ÖSYM YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri 2024: YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
11:12
ÖSYM YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri 2024: YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlendi. Sınavın ardından YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya başladı. TYT, AYT, YDT oturumlarında gözetmen, bina yöneticisi ve salon başkanı olarak görev alan kişiler ÖSYM duyurularını yakın takibe aldı. ÖSYM görevli ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. Peki, ÖSYM YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenir? 2024 YKS sınav görevlisi/gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.