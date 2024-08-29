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Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 16:12

Otomobilini tamirden almak istedi: Önce arabayla çarptılar, ardından tekmeleyip fotoğrafını çektiler!

Zonguldak Ereğli'de yaşayan Ferdi K., aracını bıraktığı servisten teslim almak için gittiğinde 2 kişinin saldırısına uğradı. Ferdi K.'yı önce arabayla çarpıp yere düşürdüler. Ardından adamı dakikalarca tekmelediler, çevredekilerin tepkisiyle panikleyen şahıslar yaralı adamın fotoğrafını çekip uzaklaştılar. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA
Otomobilini tamirden almak istedi: Önce arabayla çarptılar, ardından tekmeleyip fotoğrafını çektiler!

İddialara göre kan donduran olay dün Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Otomobilini tamirden almak istedi: Önce arabayla çarptılar, ardından tekmeleyip fotoğrafını çektiler!

Aracını tamirden almak için servise gelen Ferdi K., kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

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Otomobilini tamirden almak istedi: Önce arabayla çarptılar, ardından tekmeleyip fotoğrafını çektiler!

Şüpheliler içinde bulundukları araçla önce Ferdi K.'ya çarpıp yere düşmesini sağladı.

Otomobilini tamirden almak istedi: Önce arabayla çarptılar, ardından tekmeleyip fotoğrafını çektiler!

Çarpmanın etkisiyle yerde acı içinde kıvranan adamın yanına gelen iki şüpheli yerde dakikalarca tekmeledi.

Otomobilini tamirden almak istedi: Önce arabayla çarptılar, ardından tekmeleyip fotoğrafını çektiler!

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların engellemeye çalışmasına rağmen yumrukladıkları adamın bir de fotoğrafını çektiler.

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