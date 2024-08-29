Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
16:12
Otomobilini tamirden almak istedi: Önce arabayla çarptılar, ardından tekmeleyip fotoğrafını çektiler!
Zonguldak Ereğli'de yaşayan Ferdi K., aracını bıraktığı servisten teslim almak için gittiğinde 2 kişinin saldırısına uğradı. Ferdi K.'yı önce arabayla çarpıp yere düşürdüler. Ardından adamı dakikalarca tekmelediler, çevredekilerin tepkisiyle panikleyen şahıslar yaralı adamın fotoğrafını çekip uzaklaştılar. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…