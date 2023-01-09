Kabine Toplantısı son dakika haberleri peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Ocak kabine toplantısı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinde zam yapılmayacağının müjdesini verdi. Böylelikle 2022 yılında ödenen ücretler yeni yılda da geçerli olacak. Son dakika haberinin ardından 2023 yılı otoyol ve köprü ücretleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ve tüm detaylar.