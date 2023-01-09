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Giriş Tarihi: 09.01.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 20:32

Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi?

Kabine Toplantısı son dakika haberleri peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Ocak kabine toplantısı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinde zam yapılmayacağının müjdesini verdi. Böylelikle 2022 yılında ödenen ücretler yeni yılda da geçerli olacak. Son dakika haberinin ardından 2023 yılı otoyol ve köprü ücretleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ve tüm detaylar.

Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak 2023 Pazartesi günü yapılan yılın ilk kabine toplantısı sonrasında otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine ilişkin zam yapılmayacağını kamuoyuna duyurdu. Bu son dakika haberinin ardından halihazırda geçerli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerini öğrenmek isteyenler KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK, ZAM GELECEK Mİ?

2023 yılı güncel KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ve tüm detaylar şöyle;

Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) resmi internet sitesinde geçerli olan güncel Otoyol ve köprü ücretleri şu şekilde; (Ücretlere KDV dahildir.)


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Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi?
  • FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerinide ödeyecektir. Bilgi için 0 850 460 60 60'ı arayınız.
  • Motosikletler KGM işletimindeki serbest geçişlerde, HGS aboneleri ve OGS aboneleri köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.
Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi?
  • Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecek araçlar aşağıdadır.
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar, Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları kullanabileceklerdir.
Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar 2023? Başkan Erdoğan’dan müjde! KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi?
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları(IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.
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