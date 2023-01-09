Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak 2023 Pazartesi günü yapılan yılın ilk kabine toplantısı sonrasında otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine ilişkin zam yapılmayacağını kamuoyuna duyurdu. Bu son dakika haberinin ardından halihazırda geçerli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerini öğrenmek isteyenler KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK, ZAM GELECEK Mİ?

2023 yılı güncel KGM ile 2023 Otoyol ve köprü ücretleri ve tüm detaylar şöyle;