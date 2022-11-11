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Haberler Yaşam ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek? Otomobil piyasasının beklediği 2022 ÖTV indirimi hakkında flaş açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 11.11.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 09:22

ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek? Otomobil piyasasının beklediği 2022 ÖTV indirimi hakkında flaş açıklama geldi!

Son dönemde milyonlarca kişinin gündem maddeleri arasında yer edinen ÖTV indirimi ile ilgili beklentiler son dönemde artarken bu kapsamda ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bu noktada "ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Nebati, açıklamasında herhangi bir indirimin söz konusu olmadığını ifade ederken "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek? İşte tüm bu detaylar.

ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek? Otomobil piyasasının beklediği 2022 ÖTV indirimi hakkında flaş açıklama geldi!

ÖTV indirimi konusunda araştırmalar son dönemde artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu sonrasında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati detayları duyurdu. "ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte ÖTV indirimi hakkında gelen açıklama ve son durum.

ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek? Otomobil piyasasının beklediği 2022 ÖTV indirimi hakkında flaş açıklama geldi!

ÖTV indirimi gelecek mi? Matrah düzenlemesi ile ilgili çalışmalar ne durumda? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati merak edilen bu konularda önemli açıklamalarda bulundu.

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ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek? Otomobil piyasasının beklediği 2022 ÖTV indirimi hakkında flaş açıklama geldi!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gazetecilerin sorusu üzerine otomobillerde özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, ÖTV matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi.
ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek? Otomobil piyasasının beklediği 2022 ÖTV indirimi hakkında flaş açıklama geldi!

Otomobillerden alınan ÖTV araç silindir hacminin yanı sıra değerine göre değişebiliyor. Matrah artırımı ile yüzde 80'nin altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek.

ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek? Otomobil piyasasının beklediği 2022 ÖTV indirimi hakkında flaş açıklama geldi!

Düzenleme için yasa değişikliğine gerek yok. Cumhurbaşkanı kararı ile matrah güncellemesi yapılabiliyor.

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