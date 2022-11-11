Haberler Yaşam ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek? Otomobil piyasasının beklediği 2022 ÖTV indirimi hakkında flaş açıklama geldi!

Giriş Tarihi: 11.11.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 09:22

ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek? Otomobil piyasasının beklediği 2022 ÖTV indirimi hakkında flaş açıklama geldi!

Son dönemde milyonlarca kişinin gündem maddeleri arasında yer edinen ÖTV indirimi ile ilgili beklentiler son dönemde artarken bu kapsamda ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bu noktada "ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Nebati, açıklamasında herhangi bir indirimin söz konusu olmadığını ifade ederken "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi, olacak mı, ne zaman gelecek? İşte tüm bu detaylar.