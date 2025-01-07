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Haberler Yaşam ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLARI 2025 || Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? ÖTV'siz engelli araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 15:03 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:03

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLARI 2025 || Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? ÖTV'siz engelli araçlar hangileri?

ÖTV muafiyetli araç listesi 2025 araç sahibi olmak isteyen engelli bireyler tarafından araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle, engelli bireyler için ÖTV istisnası kuralları netleşti. Togg, Toyota, Hyundai, Fiat ve Renault gibi markaların yer aldığı ÖTV'siz alınabilecek otomobiller listesi inceleniyor. Yüzde 40 yerli üretim zorunluluğuna ek olarak engelli araçların elde tutulma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Peki; Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLARI 2025 || Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? ÖTV’siz engelli araçlar hangileri?

Araç sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar ÖTV muafiyetli araçlar 2025 listesi için araştırmalarına hız kazandırdı. ÖTV'siz araçlara yüzde 40 yerli olma şartı getirilmesinin yanı sıra engelli araçlarının satılmama süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Peki, ÖTV muafiyeti ile alınabilecek yerli araçlar hangileri? İşte, ÖTV'siz alınabilecek araçlar 2025 ve tüm detaylar…

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLARI 2025 || Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? ÖTV’siz engelli araçlar hangileri?

ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

Resmi Gazete'de yer alan kararla beraber engellilerin alacakları ÖTV'siz araçlar yüzde 40 yerli olmak zorunda. Böylelikle ithal lüks araçlar engelli aracı olamayacak.

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ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLARI 2025 || Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? ÖTV’siz engelli araçlar hangileri?

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 230 bin TL olacak.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLARI 2025 || Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? ÖTV’siz engelli araçlar hangileri?

10 YIL KULLANMA ZORUNLULUĞU

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında engelli aracı alanlar 5 yıl yerine araçları 10 yılda bir değiştirebileceler. Bu durumda araçlar en az 10 yıl boyunca satılamayacak.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLARI 2025 || Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? ÖTV’siz engelli araçlar hangileri?

HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

Ötv muafiyeti kapsamına giren araçlar şu şekilde sıralandı:

- Togg T10X

- Fiat Egea Ailesi

- Renault Clio

- Renault Megane

- Renault Duster

- Hyundai i10

- Hyundai i20

- Hyundai Bayon

- Toyota C-HR

- Toyota Corolla

Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

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