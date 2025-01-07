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ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLARI 2025 || Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? ÖTV'siz engelli araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
15:03
ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLARI 2025 || Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? ÖTV'siz engelli araçlar hangileri?
ÖTV muafiyetli araç listesi 2025 araç sahibi olmak isteyen engelli bireyler tarafından araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle, engelli bireyler için ÖTV istisnası kuralları netleşti. Togg, Toyota, Hyundai, Fiat ve Renault gibi markaların yer aldığı ÖTV'siz alınabilecek otomobiller listesi inceleniyor. Yüzde 40 yerli üretim zorunluluğuna ek olarak engelli araçların elde tutulma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Peki; Engelli araç limiti ne kadar oldu, yürürlüğe girdi mi? 2025 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?