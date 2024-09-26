Giriş Tarihi: 26.09.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
08:46
Öyle bir yerde kaldı ki: Çevredekiler hayrete düştü!
Avcılar'da girdiği çıkmaz sokaktan manevra yaparak çıkmak isteyen sürücü, merdivenlerin bulunduğu bölümü yol zannedip aracını sürmeye devam etti. Merdivenleri fark ettikten sonra frene basan sürücü aracı son anda durdurdu. Otomobil merdivenlerde asılı kalırken, sürücü aracın içinde uzun süre mahsur kaldı. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı; sürücü ise çevredekilerin yardımı sayesinde araçtan çıkarıldı. İşte haberin detayları…