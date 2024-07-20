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Haberler Yaşam Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 18:47 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 18:48

Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Şener Kökkaya 82 yaşında hayata veda etti… Usta oyuncu Şener Kökkaya, 'Organize İşler', 'Vizontele', 'Eyvah Eyvah' serisi ve 'Vezir Parmağı' gibi filmlerde rol almıştı.

İHA
Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti!

82 yaşında hayatını kaybedene Şener Kökkaya'nın acı haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zafer Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti!

Oyunculuk yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Şener Kökkaya, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu'nun kurucusu ve oyuncusu oldu.

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Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti!

Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970'li yıllarda TRT'de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programına geniş kitlelerce tanındı.

Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti!

Hamdi Ortadirek başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaştı. Üç yıl Ankara Sanat Evi'nde yönetmenlik ve oyunculuk yapan sanatçı, 1986'da sağlık nedeniyle İzmir'e yerleşerek İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu.

Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti!

Şiir ve oyun senaryoları da yazan sanatçı, oyunculuğunu tiyatro ile sınırlamayıp kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Denizli Belediyesi Konservatuvarı'nda 2 yıl oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun ardından Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Oyuncu, 'Organize İşler', 'Vizontele' ve 'Vizontele Tuuba' gibi filmlerde de rol almıştı.

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