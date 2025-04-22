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Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı öldürmüştü! Ünlü fenomen gözyaşları içinde anlattı: İşte vahşet gecesi yaşananlar
Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
13:20
Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı öldürmüştü! Ünlü fenomen gözyaşları içinde anlattı: İşte vahşet gecesi yaşananlar
İstanbul Fatih'te oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı arkadaşı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Akdağ ve Kırav'ın yakın zamanda bir evde arkadaşlarıyla eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, sosyal medya fenomeni Bade Taş vahşet gecesi yaşananları anlattı.