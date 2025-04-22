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Haberler Yaşam Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı öldürmüştü! Ünlü fenomen gözyaşları içinde anlattı: İşte vahşet gecesi yaşananlar
Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:11 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 13:20

Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı öldürmüştü! Ünlü fenomen gözyaşları içinde anlattı: İşte vahşet gecesi yaşananlar

İstanbul Fatih'te oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı arkadaşı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Akdağ ve Kırav'ın yakın zamanda bir evde arkadaşlarıyla eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, sosyal medya fenomeni Bade Taş vahşet gecesi yaşananları anlattı.

İHA
Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! Ünlü fenomen gözyaşları içinde anlattı: İşte vahşet gecesi yaşananlar

Fatih'te yaşanan olayda oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında tartışma yaşanmış, Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdükten sonra evden ayrılmıştı. Komşular gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası kameraları inceleyen ekipler kaçan Sevil Akdağ'ı Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sevil Akdağ, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! Ünlü fenomen gözyaşları içinde anlattı: İşte vahşet gecesi yaşananlar

BİRLİKTE EĞLENDİKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yakın zamanda Akdağ ile Kırav'ın arkadaşlarıyla evde eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 4 arkadaşın şarkı çalan parçaya eşlik ederek eğlendikleri görülüyor.

Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı öldürmüştü! Eğlendikleri anların görüntüsü ortaya çıktı | Video

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Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! Ünlü fenomen gözyaşları içinde anlattı: İşte vahşet gecesi yaşananlar

VAHŞET GECESİ YAŞANANLARI ANLATTI: ELİF'E TAKIKTI

Fenomen Bade Taş ise, Sevil Akdağ tarafından bıçaklanarak öldürülen arkadaşı Elif Kırav hakkında açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına boğulan Taş, "Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var" dedi.

Cinayete ilişkin detayları anlatan Taş, "İçten içe Elif'e takıktı. Ne zaman alkol ya da başka bir madde alsa Elif'i arıyordu. Elif'e ağlıyordu. Elif dahil kimsenin kendisini sevmediğini söylüyordu. Onu arkadaş çevremizde istemiyordum. O gün beraber dışarı çıkıyorlar. Yiyorlar içiyorlar. Sonra bu malum şahıs tuvalete gidip geldikten sonra hal ve hareketleri değişiyor. Elif de buna geceyi onunla devam etmek istemediğini söyleyerek bunu gönderiyor.

Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! Ünlü fenomen gözyaşları içinde anlattı: İşte vahşet gecesi yaşananlar

Başka bir kız arkadaşıyla farklı bir mekana gidiyor. Sonra bu cani Elif'i arıyor. Kendisinin de gelmesi konusunda ısrar ediyor. Elif telefonu açmayınca yanındaki kız arkadaşını arıyor. Elif istemediğini söylüyor. Kafasının çok güzel olduğunu söylüyor. Keşke oradan çıkıp benim yanıma gelseydi.

Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! Ünlü fenomen gözyaşları içinde anlattı: İşte vahşet gecesi yaşananlar

Oradan çıkıyor ve Elif kendi evine gidiyor. Sonradan görüştüğü kız arkadaşı kendi evine gidiyor. Sabaha karşı cebinde kesici aletle Elif'in kapısına gidiyor. İçeride ne yaşandı bilmiyorum. Sadece ulaşılamasın diye telefonunu kapının önüne koymuş. Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var. Bu halde annesi kızı buluyor" dedi.