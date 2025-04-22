Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! Ünlü fenomen gözyaşları içinde anlattı: İşte vahşet gecesi yaşananlar

VAHŞET GECESİ YAŞANANLARI ANLATTI: ELİF'E TAKIKTI

Fenomen Bade Taş ise, Sevil Akdağ tarafından bıçaklanarak öldürülen arkadaşı Elif Kırav hakkında açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına boğulan Taş, "Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var" dedi.

Cinayete ilişkin detayları anlatan Taş, "İçten içe Elif'e takıktı. Ne zaman alkol ya da başka bir madde alsa Elif'i arıyordu. Elif'e ağlıyordu. Elif dahil kimsenin kendisini sevmediğini söylüyordu. Onu arkadaş çevremizde istemiyordum. O gün beraber dışarı çıkıyorlar. Yiyorlar içiyorlar. Sonra bu malum şahıs tuvalete gidip geldikten sonra hal ve hareketleri değişiyor. Elif de buna geceyi onunla devam etmek istemediğini söyleyerek bunu gönderiyor.