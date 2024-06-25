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Haberler Yaşam Oyuncu Süreyya Gürsel Evren’in ölümünde sır perdesi aralandı: Misafirlikte 3. kattan düşmüştü!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 08:47

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren’in ölümünde sır perdesi aralandı: Misafirlikte 3. kattan düşmüştü!

Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, Baba, Diriliş Ertuğrul ve Masumlar Apartmanı gibi birçok dizide rol alan oyuncu Süreyya Gürsel Evren misafirliğe gittiği evde 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili sır perdesi 2 yıl sonra aralanırken savcılığın verdiği takipsizlik kararı dikkat çekti.

ARZU KAYA
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren’in ölümünde sır perdesi aralandı: Misafirlikte 3. kattan düşmüştü!

Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, Baba, Diriliş Ertuğrul ve Masumlar Apartmanı gibi birçok önemli projede rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in 3. kattan düşerek ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren’in ölümünde sır perdesi aralandı: Misafirlikte 3. kattan düşmüştü!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre, oyuncu Süreyya Gürsel Evren 13 Ağustos 2022 günü İstanbul Sancaktepe'de oturan arkadaşına misafirliğe gitti.

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Oyuncu Süreyya Gürsel Evren’in ölümünde sır perdesi aralandı: Misafirlikte 3. kattan düşmüştü!

ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Saat 01.30'a kadar arkadaşıyla birlikte sohbet edip alkol alan Evren, daha sonra uyumak için kendisine ayrılan odaya geçti. Sabaha karşı 05.00 sıralarında evin salon kısmındaki Fransız penceresi diye tabir edilen camdan almış olduğu alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek 3. katta bulunan daireden aşağı düştü.

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren’in ölümünde sır perdesi aralandı: Misafirlikte 3. kattan düşmüştü!

ADLİ TIP ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEDİ

Adli Tıp Kurumu Süreyya Gürsel Evren'in kanında alkol bulunduğunu, ölüm nedeninin ise genel beden travmasına bağlı kafatası, vücut kırıklarıyla birlikte iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama olarak belirledi.

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren’in ölümünde sır perdesi aralandı: Misafirlikte 3. kattan düşmüştü!

"KİMSENİN KUSUR VE ETKİSİ BULUNMADI"

Olay yerindeki kamera kayıtlarını da inceleyen savcılık, oyuncunun düştüğü pencerenin kamera açısının dışında olduğunu, kamera açısına ise düşerek girdiğinin görüldüğünü belirtti.

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