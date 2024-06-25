Oyuncu Süreyya Gürsel Evren’in ölümünde sır perdesi aralandı: Misafirlikte 3. kattan düşmüştü!

ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Saat 01.30'a kadar arkadaşıyla birlikte sohbet edip alkol alan Evren, daha sonra uyumak için kendisine ayrılan odaya geçti. Sabaha karşı 05.00 sıralarında evin salon kısmındaki Fransız penceresi diye tabir edilen camdan almış olduğu alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek 3. katta bulunan daireden aşağı düştü.