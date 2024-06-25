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Oyuncu Süreyya Gürsel Evren’in ölümünde sır perdesi aralandı: Misafirlikte 3. kattan düşmüştü!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
08:47
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren’in ölümünde sır perdesi aralandı: Misafirlikte 3. kattan düşmüştü!
Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, Baba, Diriliş Ertuğrul ve Masumlar Apartmanı gibi birçok dizide rol alan oyuncu Süreyya Gürsel Evren misafirliğe gittiği evde 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili sır perdesi 2 yıl sonra aralanırken savcılığın verdiği takipsizlik kararı dikkat çekti.