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Haberler Yaşam Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber'e konuştu: Masaya gelince...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 20:21 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:21

Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber'e konuştu: Masaya gelince...

Türkiye son günlerde stent pazarlığı skandalını konuşuyor. Özel bir hastanede stent takılması gereken hasta ile yapılan fiyat pazarlığı, tepkilere neden olmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaşanan skandal gündemdeki yerini korurken ATV Haber ekibi o hastayı buldu. Hayrettin Erdem, yaşadıklarını ilk kez anlattı. İşte detaylar...

Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber’e konuştu: Masaya gelince...

İstanbul'da özel bir hastanede meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemeler neticesinde hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.

Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber’e konuştu: Masaya gelince...

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

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Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber’e konuştu: Masaya gelince...

MUHASEBECİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen muhasebeci H.Y., Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber’e konuştu: Masaya gelince...

ATV HABER O HASTAYA ULAŞTI

Olayı ATV Haber'e anlatan Hayrettin Erdem, ilk müdahalenin ardından "Masaya geldiğimizde işin rengi değişti" diyerek, hastane çalışanlarının kendilerine mal pazarlamaya çalıştıklarını söyledi. Erdem, "Bizim stentlerimiz 10 bin liradan başlar, 35 bin liraya kadar çıkar. Hangi stenti istediğim soruldu. Ben de 'Devlet ne veriyorsa onu takın ama lütfen bir an önce işlemi yapın' dedim. Ancak orada resmen bize mal pazarlamaya çalıştılar" dedi.

Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber’e konuştu: Masaya gelince...

Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber'e konuştu

Erdem, 7 bin TL'lik ek ücret talep edilince ödeme yaptıklarını belirterek, "Kredi kartı kabul etmediler, nakit olarak ödedik. Makbuz istediğimizde ise sadece kaşeli bir kağıt verdiler" diye konuştu.

20 gün sonra, Erdem'e aynı özel hastanede tekrar stent takılması gerektiği söylendi. Ancak, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan ikinci anjiyoda, 3. stente gerek olmadığı belirtildi. Erdem, "Üçüncü stenti de sadece para almak için takmak istediler" dedi.

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