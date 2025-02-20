Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber’e konuştu: Masaya gelince...

Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber'e konuştu

Erdem, 7 bin TL'lik ek ücret talep edilince ödeme yaptıklarını belirterek, "Kredi kartı kabul etmediler, nakit olarak ödedik. Makbuz istediğimizde ise sadece kaşeli bir kağıt verdiler" diye konuştu.

20 gün sonra, Erdem'e aynı özel hastanede tekrar stent takılması gerektiği söylendi. Ancak, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan ikinci anjiyoda, 3. stente gerek olmadığı belirtildi. Erdem, "Üçüncü stenti de sadece para almak için takmak istediler" dedi.