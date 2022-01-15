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Haberler Yaşam Özge Nur Tekin 'cin çıkarma seansı'nda can vermişti: Yerde yatıyordu, kıyafetini çıkarttığında...
Giriş Tarihi: 15.01.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 10:48

Özge Nur Tekin 'cin çıkarma seansı'nda can vermişti: Yerde yatıyordu, kıyafetini çıkarttığında...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle sözde hocanın yönlendirmesi ile cin çıkartma seansı uygulanarak eşi Selçuk Tekin tarafından sırtına 100 kez oklava ile vurulup, hacamat yapılan Özge Nur Tekin (30), hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden eşi Selçuk Tekin hakkında 'Eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma', babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde hoca Erdal Kaya hakkında ise 'Suça iştirak etme'den 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Genç kadına hacamat yaptığı belirlenen Sevim Özbaş "Yerde yüzü koyun yatan bir kadın vardı. Hacamat için kıyafetini çıkarttığında kadının sırt ve kollarını simsiyah olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, 'İçine 3 harfliler kaçmış, hocanın talimatıyla sopa ile vurduk. Bu şekilde içindeki cini öldürmeye çalıştık' dediler." diye konuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Dilhan Dumanoğlu
Özge Nur Tekin ’cin çıkarma seansı’nda can vermişti: Yerde yatıyordu, kıyafetini çıkarttığında...

SON DAKİKA: ÖZGE NUR TEKİN 'CİN ÇIKARMA SEANSI'NDA CAN VERMİŞTİ: YERDE YATIYORDU, KIYAFETİNİ ÇIKARTTIĞINDA...

Kurban kesimi sırasında fenalaşan Özge Nur Tekin, kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti.

Özge Nur Tekin ’cin çıkarma seansı’nda can vermişti: Yerde yatıyordu, kıyafetini çıkarttığında...

Tekin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis savcılığa bilgi verdi. Ölü muayene tutanağında Özge Nur Tekin'in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

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Özge Nur Tekin ’cin çıkarma seansı’nda can vermişti: Yerde yatıyordu, kıyafetini çıkarttığında...

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin'in ilk eşinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6'ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi.

Özge Nur Tekin ’cin çıkarma seansı’nda can vermişti: Yerde yatıyordu, kıyafetini çıkarttığında...

Selçuk Tekin, kendi ailesi ve eşinin ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri'de bulunan sözde hoca Erdal Kaya'ya ulaşıldığını ifade etti.

Özge Nur Tekin ’cin çıkarma seansı’nda can vermişti: Yerde yatıyordu, kıyafetini çıkarttığında...

'SIRTINA 100 KEZ OKLAVA İLE VURDUM'

Selçuk Tekin, telefonla aradığı cinci hoca Erdal Kaya'nın, 'Eşine cinler musallat olmuş; dediklerimi yaparsanız eşini kurtarırım' dediğini belirterek, "Önce telefondan dua okudu, eşim rahatladı.

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