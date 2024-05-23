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Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.BUGÜN talep topluyor! Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
11:00
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.BUGÜN talep topluyor! Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. bugün talep toplamaya başladı. SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 23-24 Mayıs tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçları merak ediliyor.1 TL nominal değerli paylarını 28,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı. Yatırımcılar tarafından Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz büyüklüğü 873 milyon TL, halka arz açıklık oranı %30,23 olarak belirlendi. Peki, OZYSR halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar