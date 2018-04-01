Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları
Aralarında gerçek bir silahşör olan da var, bestekar da! Kimi koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciyken, kiminin aklı fikri para basmaktaydı. Kimiyse günde 3-4 saatten fazla uyumazken kimisi kadınları asla yanına yaklaştırmazdı. Karşınızda, Osmanlı Devleti'nin görkemli padişahlarının bir garip huyları...
Giriş Tarihi: 01.04.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 17:48
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Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları
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Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları