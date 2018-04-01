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ların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları

Aralarında gerçek bir silahşör olan da var, bestekar da! Kimi koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciyken, kiminin aklı fikri para basmaktaydı. Kimiyse günde 3-4 saatten fazla uyumazken kimisi kadınları asla yanına yaklaştırmazdı. Karşınızda, Osmanlı Devleti'nin görkemli larının bir garip huyları...

Giriş Tarihi: 01.04.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 17:48
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ların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları
Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları

IV. Mehmed

IV. Mehmed, bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir.

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ların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları
Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları

Orhan Gazi

Yüz kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi, zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

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ların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları
Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları

III.Murad

Tam bir "Bay Evet" olan III.Murad'ın ağzından neredeyse hiç "Hayır" sözü çıkmazdı.

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ların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları
Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları

Kanuni Sultan Süleyman

Çağının en şık giyinenlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman, görünümüne önem verirdi.

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ların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları
Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları

Mücevherlere olan ilgisi had safhadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı, Fatih gibi de değerli taşlara tutkundu.

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ların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları
Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları

II. Abdülhamid

II. Abdülhamid, silah kullanmakta pek mahirdi. Nişan alarak ismini yazar, havaya attığı madalyaları kurşunla ortasından delerdi.

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ların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları
Padişahların daha önce hiç duymadığınız ilginç huyları

Yavuz Sultan Selim

Geceleri yalnızca 3-4 saat uyuyan Yavuz Sultan Selim, diğer zamanında ise bol bol okuyup yazardı.


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