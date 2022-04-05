PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman sona erecek?

Polis Akademisi Başkanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) komiser yardımcısı adayı alımı yapılacağı duyuruldu. 925 erkek ve 75 kadın olmak üzere toplamda 1000 PAEM komiser yardımcısı alınacak. Bu kapsamda; "PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte detaylar;