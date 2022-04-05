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Giriş Tarihi: 05.04.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 14:35

PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman sona erecek?

Polis Akademisi Başkanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) komiser yardımcısı adayı alımı yapılacağı duyuruldu. 925 erkek ve 75 kadın olmak üzere toplamda 1000 PAEM komiser yardımcısı alınacak. Bu kapsamda; "PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte detaylar;

PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman sona erecek?

PAEM komiser yardımcısı alımı tarihi ve başvuru şartları merak ediliyor. EGM PA tarafından yapılan açıklama kapsamında PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru tarihleri de belli oldu. Nisan ayında alınacak başvurular için ön başvuru ücreti 400 TL olarak belirlenmiş olup sınav ücreti Halkbank üzerinden yatırılacak. Peki; PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları başladı mı? İşte bilgiler.

PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman sona erecek?

KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ön başvurular 04-12 Nisan 2022 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru bilahare yapılacaktır.

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PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman sona erecek?

SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 400 TL, 04 Nisan 2022 saat 09.00'dan 12 Nisan 2022 saat 17.00'a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 7.DÖNEM İLKDERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM'lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. (Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

Sınav ücretini ödeyecek adayların T.C. kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunludur. Dekontun açıklama kısmında T.C. kimlik numarası yazmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman sona erecek?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Polis Akademisi 1000 PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman sona erecek?

Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Ayrıca 14-23 Nisan 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatlar yapılacaktır.

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