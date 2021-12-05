Birbirinden ünlü oyuncuların ve şarkıcıların yer alacağı Pantene Altın Kelebek 2021 ödül töreni için nefesler tutuldu. Farklı kulvarlarda ünlü isimlerin enlerinin seçileceği tören öncesinde binlerce kişi "Pantene Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumuyla gerçekleşecek olan tören için geri sayım başladı. Peki, 47. Pantene Ödül Töreni ne zaman ve saat kaçta? İşte canlı yayınlanacağı kanal ve yayın saati...