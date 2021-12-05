Pantene altın kelebek ödül töreni canlı yayın ile bugün Kanal D ekranlarında olacak. 47. Kez düzenlenecek olan törende birçok farklı kategoriden enler seçilecek. Ünlü akınının olacağı törenin sunuculuğunu ise Cem Davran ve Çağla Şıkel üstlenecek. Bu noktada "Pantene Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni tarihi, yayın saati ve merak edilen tüm detaylar...