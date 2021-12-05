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Haberler Yaşam 47. Pantene Altın Kelebek 2021 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Pantene Ödül Töreni canlı yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 05.12.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 14:01

47. Pantene Altın Kelebek 2021 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Pantene Ödül Töreni canlı yayın kanalı!

Birbirinden ünlü oyuncuların ve şarkıcıların yer alacağı Pantene Altın Kelebek 2021 ödül töreni için nefesler tutuldu. Farklı kulvarlarda ünlü isimlerin enlerinin seçileceği tören öncesinde binlerce kişi "Pantene Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumuyla gerçekleşecek olan tören için geri sayım başladı. Peki, 47. Pantene Ödül Töreni ne zaman ve saat kaçta? İşte canlı yayınlanacağı kanal ve yayın saati...

Pantene Altın Kelebek 2021 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 47. Pantene Ödül Töreni canlı yayın kanalı!

Pantene altın kelebek ödül töreni canlı yayın ile bugün Kanal D ekranlarında olacak. 47. Kez düzenlenecek olan törende birçok farklı kategoriden enler seçilecek. Ünlü akınının olacağı törenin sunuculuğunu ise Cem Davran ve Çağla Şıkel üstlenecek. Bu noktada "Pantene Altın Kelebek ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni tarihi, yayın saati ve merak edilen tüm detaylar...

Pantene Altın Kelebek 2021 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 47. Pantene Ödül Töreni canlı yayın kanalı!

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ HAKKINDA

Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D'den canlı olarak yayınlanmaktadır.

5 Aralık Pazar akşamı saat 19.45'te Kanal D'de canlı yayınlanacak. 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Kanal D ve Teve 2'de ekranlara gelecek.

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Pantene Altın Kelebek 2021 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 47. Pantene Ödül Töreni canlı yayın kanalı!

Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü. Üç ünlü oyuncu, ödüllerini 5 Aralık'ta gerçekleşecek törende alacak.

Pantene Altın Kelebek 2021 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 47. Pantene Ödül Töreni canlı yayın kanalı!

5 Aralık'ta düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel yapacak.

Pantene Altın Kelebek 2021 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 47. Pantene Ödül Töreni canlı yayın kanalı!

Pantene Altın Kelebek gecesinin açılış şovu da büyük ses getirecek. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in sergileyeceği şov, uzun süre konuşulacak.

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