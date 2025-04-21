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Papa Francis neden öldü, hastalığı neydi? Hristiyan dünyasının gözü Katolik Kilisesi'nde: Yeni Papa kim olacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
11:38
Papa Francis neden öldü, hastalığı neydi? Hristiyan dünyasının gözü Katolik Kilisesi'nde: Yeni Papa kim olacak?
88 yaşındaki Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, geçirdiği ağır bronşitin ardından gelişen çift taraflı zatürre nedeniyle geçtiğimiz günlerde Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Papa'ya polimikrobik enfeksiyon teşhisi konduğu ve tedavisinin yoğun bir şekilde devam eden tedavinin ardından hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu. Peki, Papa Francis kimdir, neden öldü, yeni Papa kim olacak?