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Haberler Yaşam Papa Francis neden öldü, hastalığı neydi? Hristiyan dünyasının gözü Katolik Kilisesi'nde: Yeni Papa kim olacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 11:38

Papa Francis neden öldü, hastalığı neydi? Hristiyan dünyasının gözü Katolik Kilisesi'nde: Yeni Papa kim olacak?

88 yaşındaki Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, geçirdiği ağır bronşitin ardından gelişen çift taraflı zatürre nedeniyle geçtiğimiz günlerde Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Papa'ya polimikrobik enfeksiyon teşhisi konduğu ve tedavisinin yoğun bir şekilde devam eden tedavinin ardından hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu. Peki, Papa Francis kimdir, neden öldü, yeni Papa kim olacak?

Papa Francis neden öldü, hastalığı neydi? Hristiyan dünyasının gözü Katolik Kilisesi’nde: Yeni Papa kim olacak?

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybetti. Peki, Papa Francis kimdir, neden öldü, yeni Papa kim olacak?

Papa Francis neden öldü, hastalığı neydi? Hristiyan dünyasının gözü Katolik Kilisesi’nde: Yeni Papa kim olacak?

PAPA FRANCİS NEDEN ÖLDÜ?
Şubat ve Mart aylarında çift taraflı zatürre nedeniyle 38 gün süresince hastanede tedavi gören ve şu an iyileşme sürecinde olan Papa Franciscus, hayatını kaybetti.

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Papa Francis neden öldü, hastalığı neydi? Hristiyan dünyasının gözü Katolik Kilisesi’nde: Yeni Papa kim olacak?

PAPA FRANCİS KİMDİR?

17 Aralık 1936 doğumlu olan Papa Francis, şu anda 88 yaşında. Yakın tarihin en yaşlı papalarından biri olarak, ilerleyen yaşı bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Ancak tüm bunlara rağmen, Papa Francis uzun süre papalık görevlerini aktif şekilde sürdürmeye devam etti.

Tarihte görevdeyken en yaşlı papa unvanı ise Papa Leo XIII'e ait. 1878 yılında başladığı papalık görevini, 1903 yılında 93 yaşında hayatını kaybedene dek sürdürdü.

Papa Francis neden öldü, hastalığı neydi? Hristiyan dünyasının gözü Katolik Kilisesi’nde: Yeni Papa kim olacak?

YENİ PAPA SEÇİM SÜRECİ

Papa'nın vefatının ardından 15 ila 20 gün içerisinde Konklav süreci başlatılır. Bu süreci başlatacak kişi, 91 yaşındaki Kardinal Giovanni Battista Re olacak ve tüm kardinalleri Vatikan'a davet edecektir.

Yeni papa seçilene kadar:

Kardinaller Meclisi, Katolik Kilisesi'nin günlük işleyişini sürdürecek, ancak önemli kararlarda yetkili olmayacaktır.

Kardinaller, Sistine Şapeli'nde toplanarak gizli oylama yapacaklardır.

Sadece 80 yaş altındaki kardinaller oy kullanma hakkına sahip olacaktır.

Yeni papa seçilene kadar oylamalar sürecek ve üçte iki çoğunluk şartı aranacaktır.

Seçim başarıyla tamamlandığında, Vatikan bacasından yükselecek beyaz duman yeni papanın seçildiğini ilan edecek. Ardından Aziz Petrus Bazilikası'ndan "Habemus Papam" yani "Bir Papamız var" duyurusu yapılacaktır.