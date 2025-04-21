Papa Francis neden öldü, hastalığı neydi? Hristiyan dünyasının gözü Katolik Kilisesi’nde: Yeni Papa kim olacak?

PAPA FRANCİS KİMDİR?

17 Aralık 1936 doğumlu olan Papa Francis, şu anda 88 yaşında. Yakın tarihin en yaşlı papalarından biri olarak, ilerleyen yaşı bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Ancak tüm bunlara rağmen, Papa Francis uzun süre papalık görevlerini aktif şekilde sürdürmeye devam etti.

Tarihte görevdeyken en yaşlı papa unvanı ise Papa Leo XIII'e ait. 1878 yılında başladığı papalık görevini, 1903 yılında 93 yaşında hayatını kaybedene dek sürdürdü.