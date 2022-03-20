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Giriş Tarihi: 20.03.2022 02:35 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 02:36

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler inanamıyor, kimse bu kadarını beklemiyordu

Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati, Pagani, Koenigsegg gibi lüks ve hızlı otomobiller hemen herkesin hayalidir. Ancak bu lüks ve hızın bedeli herkesin bütçesine uymayabiliyor. 28 yaşındaki genç bir makine mühendisinin hikayesi de buna benzer detaylar barındırıyor. Lamborghini Aventador hayranı genç mühendis bu ultra lüks otomobili alabilecek maddi duruma sahip değildi. Ancak bu onu durdurmaya yetmedi ve evde bulunan eski otomobilini Lamborghini Aventador'a dönüştürdü. Ortaya çıkan otomobili görenler bu akılalmaz durum karşısında şok geçirdi. İşte o inanılmaz süreçten kareler...

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler inanamıyor, kimse bu kadarını beklemiyordu

Lamborghini sever bir genç makine mühendisi fiyatı astronomik rakamlarda olan Aventador modelini alabilecek parayı bulamayınca kendi Lamborghini'sini evde yaptı. İşin başında bu fikri arkadaşları tarafından alay konusu olsa da genç mühendisin ortaya çıkardığı otomobili gördüklerinde utanç içinde kaldılar. İşte genç mühendisin Mitsubishi otomobili Lamborghini'ye çevirdiği o kareler…

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler inanamıyor, kimse bu kadarını beklemiyordu

Hayalindeki spor otomobile kavuşmak isteyen genç adam, eski model Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürmek için bir süre boyunca detaylıca plan yaptı.

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Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler inanamıyor, kimse bu kadarını beklemiyordu

En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünen makine mühendisi, sonunda işe koyuldu ve 2 sene süren macera başladı.

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler inanamıyor, kimse bu kadarını beklemiyordu

Hatta genç adam bu projesini arkadaşlarına açıkladığında dalga konusu bile oldu, ancak bu durum onu amacından saptırmadı, vazgeçirmedi. Sonuç olarak projesini gerçeğe dönüştürdü.

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler inanamıyor, kimse bu kadarını beklemiyordu

Arabasını Lamborghini'ye çevirirken de, yaptığı her şeyi sosyal medyada paylaştı.

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