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Parasını ödemediği otelden atıldı! 6 kişiyle geri gelip baskın yaptı! O korku dolu anlar kamerada
Giriş Tarihi: 15.02.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
12:47
Parasını ödemediği otelden atıldı! 6 kişiyle geri gelip baskın yaptı! O korku dolu anlar kamerada
İstanbul-Taksim'de 35 yaşındaki Gökhan T. ücreti ödemediği için atıldığı oteli 6 kişiyle bastı. Yaşanan arbedede otel sahibi 54 yaşındaki Azmi A. silahla ateş açınca 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, bölgede bulunan Beyoğlu Güven Timleri otele girip 10 şüpheliyi gözaltına alındı.