Giriş Tarihi: 20.10.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024
12:36
“Parayı katlayacağım” diyerek kadınları dolandıran fenomen yakayı ele verdi!
Türkiye'yi otostop çekerek dolaştığı anların görüntülerini sosyal medyada yayınlayan 'Yunus Hoca' diye anılan Yunus O. hakkında, çok sayıda kadınla 'nişanlım depremde öldü' diyerek yakınlık kurup, yatırım yapma vaadiyle kandırarak binlerce lira dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Yunus O. hakkında aynı suç türünden birden fazla soruşturma dosyasının bulunduğu da kaydedildi. İşte haberin detayları…