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Haberler Yaşam Parktaki mantık hatasını bulmak için 6 saniyeniz var! Sadece IQ’su yüksek insanlar yapabiliyor…
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:24

Parktaki mantık hatasını bulmak için 6 saniyeniz var! Sadece IQ’su yüksek insanlar yapabiliyor…

Mantık hatasını bulmak için düzenlenen bu görselde, farklı bakış açısı ve alışılagelmişin dışında düşünme yetileri gerekiyor. Görselde bir parka ait görüntü paylaşılırken, içerisinde bir mantık hatası olduğu belirtildi. Peki, siz parktaki mantık hatasını bulabilir misiniz? Buna yapmak için sadece 6 saniyeniz var. Sadece IQ'su yüksek insanlar verilen süre içerisinde cevabı bulabiliyor…

Parktaki mantık hatasını bulmak için 6 saniyeniz var! Sadece IQ’su yüksek insanlar yapabiliyor…

Bir parka ait olan görseldeki mantık hatasını bulmak için yalnızca 6 saniyeniz var. Görselin çözümü için dikkat seviyenizin ve olaylara bakış açınızın yüksek olması gerekiyor. Görselde parkın içerisinde oyun oynayan çocuklar, koşan bir kadın, el ele tutuşan bir çift ve oturan bir yaşlı kadın var. Ancak bu görselde bir tane de mantık hatası var.

Parktaki mantık hatasını bulmak için 6 saniyeniz var! Sadece IQ’su yüksek insanlar yapabiliyor…

Optik illüzyon testleri ilgi çekici olduğu kadar insan zekasını da zorluyor. Bu testte ise resimdeki otuza yakın kediden kuyruksuz olan 3 tanesinin bulunması isteniyor. Çok az sayıda kişinin başarılı olabildiği bu testi çözmek için yalnızca 5 saniyeniz var.

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Parktaki mantık hatasını bulmak için 6 saniyeniz var! Sadece IQ’su yüksek insanlar yapabiliyor…

Bu zeka testinde, penguenlerle dolu bir görsel görüyorsunuz.

Parktaki mantık hatasını bulmak için 6 saniyeniz var! Sadece IQ’su yüksek insanlar yapabiliyor…

Bir zamanlayıcı ayarlayın ve farklı pengueni bulma sürenizi kaydedin.

Parktaki mantık hatasını bulmak için 6 saniyeniz var! Sadece IQ’su yüksek insanlar yapabiliyor…

Tüm penguenlere 15 saniye boyunca odaklanarak bakın.

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