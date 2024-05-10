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Parktaki mantık hatasını bulmak için 6 saniyeniz var! Sadece IQ’su yüksek insanlar yapabiliyor…
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
11:24
Parktaki mantık hatasını bulmak için 6 saniyeniz var! Sadece IQ’su yüksek insanlar yapabiliyor…
Mantık hatasını bulmak için düzenlenen bu görselde, farklı bakış açısı ve alışılagelmişin dışında düşünme yetileri gerekiyor. Görselde bir parka ait görüntü paylaşılırken, içerisinde bir mantık hatası olduğu belirtildi. Peki, siz parktaki mantık hatasını bulabilir misiniz? Buna yapmak için sadece 6 saniyeniz var. Sadece IQ'su yüksek insanlar verilen süre içerisinde cevabı bulabiliyor…