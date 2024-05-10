Parktaki mantık hatasını bulmak için 6 saniyeniz var! Sadece IQ’su yüksek insanlar yapabiliyor…

Bir parka ait olan görseldeki mantık hatasını bulmak için yalnızca 6 saniyeniz var. Görselin çözümü için dikkat seviyenizin ve olaylara bakış açınızın yüksek olması gerekiyor. Görselde parkın içerisinde oyun oynayan çocuklar, koşan bir kadın, el ele tutuşan bir çift ve oturan bir yaşlı kadın var. Ancak bu görselde bir tane de mantık hatası var.