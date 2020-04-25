Pencerede kabus var!.. Akbabalar av peşine düştü

Dünya koronavirüsün yarasadan mı, köpekten mi, pangolinden mi bulaştığını çözmeye çalışırken, virüsün yol açtığı salgında ölenlerin sayısı 855 bini geçti. Hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 3 milyona yaklaştı. Aldığı hasar ve can kaybı açısından başı ABD çekiyor. Vaka sayısının 1 milyona yaklaştığı ülkede ölü sayısı 52 bini geçti. Geçtiğimiz günlerde New York'tan gelen görüntüler, herkesi dehşete düşürmüştü. Ceset kokusuna geldikleri bilinen akbabalar, şehrin üzerinde dolaşmaya başlamıştı. Sokağa çıkma yasaklarıyla sessiz kalan şehirler, yaban hayvanlarına teslim oldu. Güney Amerika ülkesi Şili'de de akbabaların balkonlara kadar geldiği korku veren görüntüler kaydedildi.