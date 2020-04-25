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Pencerede kabus var!.. Akbabalar av peşine düştü

Dünya koronavirüsün yarasadan mı, köpekten mi, pangolinden mi bulaştığını çözmeye çalışırken, virüsün yol açtığı salgında ölenlerin sayısı 855 bini geçti. Hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 3 milyona yaklaştı. Aldığı hasar ve can kaybı açısından başı ABD çekiyor. Vaka sayısının 1 milyona yaklaştığı ülkede ölü sayısı 52 bini geçti. Geçtiğimiz günlerde 'tan gelen görüntüler, herkesi dehşete düşürmüştü. Ceset kokusuna geldikleri bilinen akbabalar, şehrin üzerinde dolaşmaya başlamıştı. Sokağa çıkma yasaklarıyla sessiz kalan şehirler, yaban hayvanlarına teslim oldu. Güney Amerika ülkesi 'de de akbabaların balkonlara kadar geldiği korku veren görüntüler kaydedildi.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 17:43
Pencerede kabus var!.. Akbabalar av peşine düştü

Salgın hastalığın dünyayı eve kapanmak zorunda bırakmasından sonra, tabiatın dengesi de değişmeye başladı. Hava kirliliği azaldı, doğa kendisini çok daha hızlı yenilemeye başladı. Ancak bu arada, leş ve çöp yemeleri ile bilinen ve uğursuz olarak nitelendirilen kuşları, bazı ülkelerde sıkça görülür hale geldi.

Pencerede kabus var!.. Akbabalar av peşine düştü

Sağlık siteminin iflas etmesi üzerine ABD, koronavirüsten ölenleri saklayacak yer bulamak için, cesetleri soğutuculu TIR'ları morg gibi kullanmaya başladı.

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Pencerede kabus var!.. Akbabalar av peşine düştü

NewYork'ta çoğu yerde bu da yeterli olmadı, rastgele dizilen cesetler kokmaya başladı. Ardından, ilk haberleri de buradan geldi.

Pencerede kabus var!.. Akbabalar av peşine düştü

Şehrin üzerinde sürüler halinde görülen akbabalar, NewYorkluları daha da endişelendirdi.

Pencerede kabus var!.. Akbabalar av peşine düştü

Gelen görüntüler, izleyenleri dehşete düşürüyordu. Akbabalar şehrin üzerinde dolaşıyor, ceset kokularının nereden geldiğini bulmaya çalışıyordu.

Pencerede kabus var!.. Akbabalar av peşine düştü

Son haber ise, bir Güney Amerika ülkesi olan 'den geldi. Şili'de vaka sayısı henüz 12 bin 306 ve ölüm sayısı ise 174.

Pencerede kabus var!.. Akbabalar av peşine düştü

'taki şokunun etkisi bitmeden 'de akbabalar pencerelere kadar geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir çatı katındaki pencerenin önüne konan akbabaların içerideki köpeklere baktığı görülüyor.

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