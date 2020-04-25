Pencerede kabus var!.. Akbabalar av peşine düştü

Salgın hastalığın dünyayı eve kapanmak zorunda bırakmasından sonra, tabiatın dengesi de değişmeye başladı. Hava kirliliği azaldı, doğa kendisini çok daha hızlı yenilemeye başladı. Ancak bu arada, leş ve çöp yemeleri ile bilinen ve uğursuz olarak nitelendirilen akbaba kuşları, bazı ülkelerde sıkça görülür hale geldi.