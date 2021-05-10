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Haberler Yaşam Penta halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler Penta teknoloji halka arz sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 11:27

halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Gözler halka arz sonuçlarında!

Talep toplama sürecini 6-7 Mayıs tarihleri aralığında tamamlayan halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Talep toplama süreci neticesinde şirket hisselerin yüzde 81'i 28 yurt içi kurumsal yatırımcıya satılırken öte yandan 18,4 milyon adet pay ise 32 liradan halka arz edildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 588 milyon TL olarak açıklandı. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş "Penta halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte halka arz sonuçları ve tüm merak edilenler…

Gözler Penta teknoloji halka arz sonuçlarında! Penta halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

halka arz sonuçları, geçtiğimiz hafta talep toplama sürecini gerçekleştiren şirkete yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından gündeme taşınıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; bu süreçte hisselerin yüzde 81'i 28 yurt içi kurumsal yatırımcıya satılmış ve 18,4 milyon adet pay ise 32 liradan halka arz edilmişti. Hal böyleyken " halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Penta teknoloji halka arz sonuçları ve gelişmelerin detayları…

Gözler Penta teknoloji halka arz sonuçlarında! Penta halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

TALEP TOPLAMA SÜRECİ SONA ERDİ!

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı 'nin halka arz süreci tamamlandı.

Yıldız Holding açıklamasına göre, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Teknoloji'de halka arz hisse payları hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleşti.

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Gözler Penta teknoloji halka arz sonuçlarında! Penta halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

6-7 Mayıs'ta gerçekleşen talep toplama sonrası hisselerin yüzde 54,54'ü Yıldız Holding'in de kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu tarafından, yüzde 45,46'sı da yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından satın alındı.

Yıldız Holding açıklamasında, "Holding olarak kurucularından olduğumuz İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu ile hissedarı olduğumuz 'ye destek olmaya devam edeceğiz. Güçlü finansal yapısıyla teknoloji sektöründe büyük bir gelecek vadeden, büyüme ve gelişme hedeflerine inandığımız Teknoloji'nin yatırımcılarından biri olarak, halka arz sonrasında tüm hissedarlarımızla birlikte istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Gözler Penta teknoloji halka arz sonuçlarında! Penta halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

PENTA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı Penta Teknoloji, halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplamaya başlıyor. Penta Teknoloji'nin yüzde 42,03'ü halka arz edilecek. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.

İki gün boyunca 32,00 TL- 38,00 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan Penta Teknoloji hisselerinin 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. 30 yılı aşkın süredir sektörün önde gelen oyuncuların biri olan Penta Teknoloji, halka arzla birlikte daha da güçlü bir finansal yapıya kavuşması bekleniyor. Penta Teknoloji'nin yüzde 54,30'u, aktif büyüklüğü ve yatırımları itibarıyla Türkiye'nin en büyük halka açık girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim'e ait bulunuyor.
Mürsel Özçelik: "Penta Teknoloji yatırımcılarıyla birlikte büyüyecek"

Gözler Penta teknoloji halka arz sonuçlarında! Penta halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle pandemi döneminde Türkiye'de ve dünyada bilişim pazarının en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip; ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 oranında artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, FAVÖK rakamını ise yaklaşık yüzde 81 oranında artışla 234 milyon TL'ye taşıdık. Böylesine güçlü olduğumuz bir dönemde büyüme fırsatlarını doğru bir finansman yönetimiyle değerlendirmek amacıyla halka açılmaya karar verdik. Çoğunluğu sermaye artırımı olarak gerçekleşecek halka arzla birlikte öz kaynaklarımızı güçlendirecek, elde edilecek gelirlerle büyüme stratejilerimizi destekleyen hamleler için kaynak sağlayacağız. Böylece Penta Teknoloji'yi sürekli daha da büyütüp geliştirecek, aynı zamanda bu büyümeden hissedarlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız." dedi.

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