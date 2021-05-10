Talep toplama sürecini 6-7 Mayıs tarihleri aralığında tamamlayan Penta halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Talep toplama süreci neticesinde şirket hisselerin yüzde 81'i 28 yurt içi kurumsal yatırımcıya satılırken öte yandan 18,4 milyon adet pay ise 32 liradan halka arz edildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 588 milyon TL olarak açıklandı. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş "Penta halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Penta teknoloji halka arz sonuçları ve tüm merak edilenler…