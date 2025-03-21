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Pera bebek kim vurduya gitti! Maganda kurşunu hayattan koparmıştı: Acılı aile karar sonrasında yıkıldı
Giriş Tarihi: 21.03.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
06:44
Pera bebek kim vurduya gitti! Maganda kurşunu hayattan koparmıştı: Acılı aile karar sonrasında yıkıldı
Aydın'da 11 aylık Pera bebeğin, evde annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların silahından çıkan kurşunla öldüğü olayla ilgili yargılanan sanıklardan, 7'si beraat etti. Bir sanık 6 ay ceza alırken, firari bir sanığın dosyayı ayrıldı. SABAH'a konuşan dede Kerim Palabıyık, "Torunumun katilleri ellerini kollarını sallayarak sokakta gezecek. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Ancak verilen bu karar bizim vicdanlarımızı sızlattı" dedi.