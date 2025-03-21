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Giriş Tarihi: 21.03.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 06:44

Pera bebek kim vurduya gitti! Maganda kurşunu hayattan koparmıştı: Acılı aile karar sonrasında yıkıldı

Aydın'da 11 aylık Pera bebeğin, evde annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların silahından çıkan kurşunla öldüğü olayla ilgili yargılanan sanıklardan, 7'si beraat etti. Bir sanık 6 ay ceza alırken, firari bir sanığın dosyayı ayrıldı. SABAH'a konuşan dede Kerim Palabıyık, "Torunumun katilleri ellerini kollarını sallayarak sokakta gezecek. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Ancak verilen bu karar bizim vicdanlarımızı sızlattı" dedi.

Ceyhan TORLAK
Pera bebek kim vurduya gitti! Maganda kurşunu hayattan koparmıştı: Acılı aile karar sonrasında yıkıldı

Aydın'da yaşayan 11 aylık Pera Palabıyık, 1 Temmuz 2024'te evde annesiyle oyun oynadığı sırada, yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların ateşlediği silahtan çıkan serseri kurşunun çatıdan girmesi sonucu öldü. Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, "Çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle tutuklu yargılanan sanıklardan Ersin Budak (33), Muhammet Bozkurt (26) ve Özgür Çelikyürek (31), 7 Şubat 2025'te görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

Pera bebek kim vurduya gitti! Maganda kurşunu hayattan koparmıştı: Acılı aile karar sonrasında yıkıldı

SABAH, vicdanları sızlatan tahliyeyi, "Pera bebek kim vurduya gitmesin" başlığıyla duyurunca, savcılığın üst mahkemeye itirazıyla Ersin Budak yeniden tutuklandı.

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Pera bebek kim vurduya gitti! Maganda kurşunu hayattan koparmıştı: Acılı aile karar sonrasında yıkıldı

HEPSİ SUÇSUZSA PERA'YI KİM ÖLDÜRDÜ

Geçen 7 Mart'taki ikinci duruşmada mütalaa veren duruşma savcısı, konvoyda ateş açtıkları belirlenen Ersin Budak, Muhammet Bozkurt, Özgür Çelikyürek ve Serkan Sordabak'ın (26), ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Önceki gün görülen karar duruşmasında ise mahkeme, bu 4 sanığın da beraatına karar verdi. Aynı suçtan yargılanan ancak firari olan Mazlum Güney'in (26) dosyası ise ayrılarak yeni bir yakalama emri düzenlenmesi istendi.

Pera bebek kim vurduya gitti! Maganda kurşunu hayattan koparmıştı: Acılı aile karar sonrasında yıkıldı

"Suç delillerini yok etme, gizleme" suçundan yargılanan diğer sanıklar Sedat Budak (23), Mehmet Tahir Güney (60) ve Cever Güney (75) de beraat ederken, aynı suçtan yargılanan Doğan Güney (28), alt sınırdan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuklu sanık Ersin Budak da tahliye edildi.

Pera bebek kim vurduya gitti! Maganda kurşunu hayattan koparmıştı: Acılı aile karar sonrasında yıkıldı

KARAR VİCDANIMIZI SIZLATTI

SABAH'a konuşan dede Kerim Palabıyık, "Bu kararla torunum bir kez daha öldü. Acımız tazelendi ve ikiye katlandı. Torunumun katilleri ellerini kollarını sallayarak sokakta gezecek. Karara itiraz edeceğiz. Çok üzgünüz. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Ancak verilen bu karar vicdanımızı rahatlatmadı. Aksine sızlattı" dedi.