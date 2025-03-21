Pera bebek kim vurduya gitti! Maganda kurşunu hayattan koparmıştı: Acılı aile karar sonrasında yıkıldı

HEPSİ SUÇSUZSA PERA'YI KİM ÖLDÜRDÜ



Geçen 7 Mart'taki ikinci duruşmada mütalaa veren duruşma savcısı, konvoyda ateş açtıkları belirlenen Ersin Budak, Muhammet Bozkurt, Özgür Çelikyürek ve Serkan Sordabak'ın (26), ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Önceki gün görülen karar duruşmasında ise mahkeme, bu 4 sanığın da beraatına karar verdi. Aynı suçtan yargılanan ancak firari olan Mazlum Güney'in (26) dosyası ise ayrılarak yeni bir yakalama emri düzenlenmesi istendi.