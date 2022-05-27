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Haberler Yaşam Sigara fiyatları son durum: Philip Morris, BAT ve JTİ sigara zammı sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:34

Sigara fiyatları son durum: Philip Morris, BAT ve JTİ sigara zammı sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün üreticisi ve kullanıcı sigara zammı sonrası sigara fiyatları son dakika gelişmelerini gündemlerine tutuyor. Ocak, Mart, Mayıs ayında sigaraya gelen zamlar sonrası güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Dün gece yayınlanan Resmi Gazete'nin ardından ÖTV zammı artışı yaşadı. Sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 liraya çıkarıldı. Son günlerde yeni zam haberi de gündemdeki yerini alırken Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigaraya zam geldi mi? İşte güncel ve yeni sigara fiyatları

Sigara fiyatları son durum: Philip Morris, BAT ve JTİ sigara zammı sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika haberleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel liste halinde duyuruldu. BAT, Philip Morris, JTI grubuna 2 TL'lik zam gelirken en ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesi belli oldu. Marka marka yeni liste açıklanırken tütün kullanıcıları "Sigaraya zammı geldi, ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigaraya zam geldi mi? İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları son durum 27 Mayıs 2022

Sigara fiyatları son durum: Philip Morris, BAT ve JTİ sigara zammı sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAMMI GELDİ?

Sigara zammı sosyal medyada yayılan iddiaların ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Sosyal medyada dolaşan yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam gelmişti. Şu an sadece ÖTV zammı bulunuyor.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Bianca - 27,00 TL

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Sigara fiyatları son durum: Philip Morris, BAT ve JTİ sigara zammı sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Sigara fiyatları son durum: Philip Morris, BAT ve JTİ sigara zammı sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Camel: 26 TL

Sigara fiyatları son durum: Philip Morris, BAT ve JTİ sigara zammı sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

LD: 25,5 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

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