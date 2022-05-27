Sigara fiyatları son durum: Philip Morris, BAT ve JTİ sigara zammı sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün üreticisi ve kullanıcı sigara zammı sonrası sigara fiyatları son dakika gelişmelerini gündemlerine tutuyor. Ocak, Mart, Mayıs ayında sigaraya gelen zamlar sonrası güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Dün gece yayınlanan Resmi Gazete'nin ardından ÖTV zammı artışı yaşadı. Sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 liraya çıkarıldı. Son günlerde yeni zam haberi de gündemdeki yerini alırken Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigaraya zam geldi mi? İşte güncel ve yeni sigara fiyatları