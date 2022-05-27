Sigara fiyatları son durum: Philip Morris, BAT ve JTİ sigara zammı sonrası Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika haberleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel liste halinde duyuruldu. BAT, Philip Morris, JTI grubuna 2 TL'lik zam gelirken en ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesi belli oldu. Marka marka yeni liste açıklanırken tütün kullanıcıları "Sigaraya zammı geldi, ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent marka sigaraya zam geldi mi? İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları son durum 27 Mayıs 2022