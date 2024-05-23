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Platonik aşık öyle şeyler yaptı ki: İğrenç mesajlar için cinsel taciz tespiti!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
09:01
Platonik aşık öyle şeyler yaptı ki: İğrenç mesajlar için cinsel taciz tespiti!
İstanbul Ümraniye'de platonik aşk yaşadığı evli kadını geçtiğimiz ocak ayında boynundan bıçaklayan takıntılı saldırgan Koray Çalık'ın soruşturması tamamlandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede dikkat çeken tespitler yaptı. Çalık'ın, evli kadına "Bir gün illa benim olacaksın, senden uzak durmayı düşünmüyorum çünkü benim her şeyimsin" sözlerinin "cinsel taciz" olduğunu kaydeden savcılık, saldırganın kadını arkası dönükken bıçakladığını, tekrar hamle yapacağı sırada etraftakilerin müdahale ettiğini belirtti. "Bu, kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüstür" diyerek 23 yıla kadar hapsini istedi.