Platonik aşık öyle şeyler yaptı ki: İğrenç mesajlar için cinsel taciz tespiti!

"SENDEN UZAK DURMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Mağdur kadının ise dosyaya sunduğu mesaj kayıtlarında da şüphelinin pek çok mesaj gönderdiği, bir mesajında "Senden uzak durmayı düşünmüyorum çünkü benim her şeyimsin" yazdığı belirlendi.