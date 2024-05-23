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Haberler Yaşam Platonik aşık öyle şeyler yaptı ki: İğrenç mesajlar için cinsel taciz tespiti!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:01

Platonik aşık öyle şeyler yaptı ki: İğrenç mesajlar için cinsel taciz tespiti!

İstanbul Ümraniye'de platonik aşk yaşadığı evli kadını geçtiğimiz ocak ayında boynundan bıçaklayan takıntılı saldırgan Koray Çalık'ın soruşturması tamamlandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede dikkat çeken tespitler yaptı. Çalık'ın, evli kadına "Bir gün illa benim olacaksın, senden uzak durmayı düşünmüyorum çünkü benim her şeyimsin" sözlerinin "cinsel taciz" olduğunu kaydeden savcılık, saldırganın kadını arkası dönükken bıçakladığını, tekrar hamle yapacağı sırada etraftakilerin müdahale ettiğini belirtti. "Bu, kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüstür" diyerek 23 yıla kadar hapsini istedi.

ARZU KAYA
Platonik aşık öyle şeyler yaptı ki: İğrenç mesajlar için cinsel taciz tespiti!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Fazilet Doğan(51) ile Koray Çalık(48) İstanbul Ümraniye'de aynı iş yerinde çalışıyordu. Çalık, iş arkadaşıyla sürekli sohbet etmeye çalışıp kendisinden hoşlandığını ve aşık olduğunu söyledi.

Platonik aşık öyle şeyler yaptı ki: İğrenç mesajlar için cinsel taciz tespiti!

Fazilet Doğan ise evli olduğunu ve istediği duygusal birlikteliğin olmayacağını defalarca belirtti. Ancak durumu idrak etmek istemeyen takıntılı adam sürekli aşkını ilan etti, "bir gün illa benim olacaksın" dedi. İşveren durumu fark edince Koray Çalık'ı başka bir şubeye transfer etti.

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Platonik aşık öyle şeyler yaptı ki: İğrenç mesajlar için cinsel taciz tespiti!

"MERHABA DEDİM, DEFOL DEYİNCE SİNİRLENDİM"
Olayın yaşandığı 6 Ocak günü işten çıkan Fazilet Doğan, otobüs durağına yürürken boynunda bir acı hissetti. Arkasına baktığında takıntılı adamın kendisini bıçakladığını fark etti.

Platonik aşık öyle şeyler yaptı ki: İğrenç mesajlar için cinsel taciz tespiti!

Şüpheli tekrar bir bıçak darbesi indireceği sırada çevredekiler etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan saldırgan, iş arkadaşı ile duygusal birliktelik yaşadığını ve sonrasında kendisinden ayrıldığını öne sürdü. "Olay günü kendisine 'merhaba' dedim. Bana 'defol başımdan' dedi. Bu yüzden sinirlendim ve bıçağı sapladım" dedi.

Platonik aşık öyle şeyler yaptı ki: İğrenç mesajlar için cinsel taciz tespiti!

"SENDEN UZAK DURMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Mağdur kadının ise dosyaya sunduğu mesaj kayıtlarında da şüphelinin pek çok mesaj gönderdiği, bir mesajında "Senden uzak durmayı düşünmüyorum çünkü benim her şeyimsin" yazdığı belirlendi.

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