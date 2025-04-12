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Plaza yaşamını bıraktı Kamboçya'da öğretmen oldu, gezgin genç 'yaşayarak tanıma' modeliyle dünyayı geziyor
Giriş Tarihi: 12.04.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
08:47
Plaza yaşamını bıraktı Kamboçya'da öğretmen oldu, gezgin genç 'yaşayarak tanıma' modeliyle dünyayı geziyor
İstanbul'da yıllardır parçası olduğu kurumsal yaşamı ve plaza kültürünü geride bırakan 28 yaşındaki Merve Ertürk dünyayı gezmeye başladı. Ancak bilinenin aksine bir gezgin kimliğini öne çıkaran Merve Ertürk, gittiği ülkeleri bir iki günde gezip bitirmenin aksine burada çalışıp farklı deneyimler ediniyor. Çalışarak gezme modelini geliştiren Merve Ertürk, son olarak gittiği Kamboçya'da 3 ay yakın bir süre boyunca gönüllü İngilizce Öğretmenliği yaptı. Bazen bir hostelde çalışan bazen bir başka iş kolunda yaşayarak öğrenen Ertürk, "Gittiğim ülkelerde gönüllü çalışarak oranın kültürüne daha yakından tanıklık ettiğimi düşünüyorum. Yurtdışında seyahat ederken kendi mesleğiniz ne olursa olsun bu şekilde gönüllü işler yaparak hem oraya katkıda bulunuyor hem de kendinizi daha fazla geliştirebiliyorsunuz. Asıl istediğim orada yaşayan insanların yaşam biçimlerini, geçimlerini nasıl sağladıklarını nasıl yemekler yediklerini sosyal hayatları nasıl sürdürdüklerini görmeyi ve onlara yakından tanıklık etmeyi seviyorum." ifadelerini kullanıyor.