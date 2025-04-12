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Haberler Yaşam Plaza yaşamını bıraktı Kamboçya'da öğretmen oldu, gezgin genç 'yaşayarak tanıma' modeliyle dünyayı geziyor
Giriş Tarihi: 12.04.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 08:47

Plaza yaşamını bıraktı Kamboçya'da öğretmen oldu, gezgin genç 'yaşayarak tanıma' modeliyle dünyayı geziyor

İstanbul'da yıllardır parçası olduğu kurumsal yaşamı ve plaza kültürünü geride bırakan 28 yaşındaki Merve Ertürk dünyayı gezmeye başladı. Ancak bilinenin aksine bir gezgin kimliğini öne çıkaran Merve Ertürk, gittiği ülkeleri bir iki günde gezip bitirmenin aksine burada çalışıp farklı deneyimler ediniyor. Çalışarak gezme modelini geliştiren Merve Ertürk, son olarak gittiği Kamboçya'da 3 ay yakın bir süre boyunca gönüllü İngilizce Öğretmenliği yaptı. Bazen bir hostelde çalışan bazen bir başka iş kolunda yaşayarak öğrenen Ertürk, "Gittiğim ülkelerde gönüllü çalışarak oranın kültürüne daha yakından tanıklık ettiğimi düşünüyorum. Yurtdışında seyahat ederken kendi mesleğiniz ne olursa olsun bu şekilde gönüllü işler yaparak hem oraya katkıda bulunuyor hem de kendinizi daha fazla geliştirebiliyorsunuz. Asıl istediğim orada yaşayan insanların yaşam biçimlerini, geçimlerini nasıl sağladıklarını nasıl yemekler yediklerini sosyal hayatları nasıl sürdürdüklerini görmeyi ve onlara yakından tanıklık etmeyi seviyorum." ifadelerini kullanıyor.

Hande ERDEM
Plaza yaşamını bıraktı Kamboçya’da öğretmen oldu, gezgin genç ’yaşayarak tanıma’ modeliyle dünyayı geziyor

Küçük yaşlardan beri seyahat tutkusunun olduğunu söyleyen Merve Ertürk seyahat ve yardım köprüsü sayesinde kurduğu bağları ve keşfetme hikayesini SABAH'a anlattı.

Plaza yaşamını bıraktı Kamboçya’da öğretmen oldu, gezgin genç ’yaşayarak tanıma’ modeliyle dünyayı geziyor

Ailesinin bu konuda verdiği desteğin çok kıymetli olduğunun altını çizen Ertürk, "Bir seyahat tutkunu olarak, kurumsal hayatın bana göre olmadığını, daha özgür bir yaşam sunmanın daha cazip geldiğini fark edip keşfetme arzumla beş yıllık kariyerime virgül koyarak dünyayı gezmeye başladım. Geçimimi sosyal medyadan kazandığım ufak miktarlar ve yapmış olduğum birikim ile sağlıyorum. Buradaki en büyük desteği ailemden alıyorum. Her ne kadar yaşama bakışımız onlarla farklı olsa da, bu farklılığa duydukları saygı ve daima benimle hissettirdikleri destekleri sayesinde çıktığım her yolda daha huzurlu hissediyorum. "

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Plaza yaşamını bıraktı Kamboçya’da öğretmen oldu, gezgin genç ’yaşayarak tanıma’ modeliyle dünyayı geziyor

"Gittiğim ülkelerde gönüllü çalışarak oranın kültürüne daha yakından tanıklık ettiğimi düşünüyorum en son Kamboçya'da gönüllü İngilizce öğretmenliği yaptım. Yurtdışında seyahat ederken kendi mesleğiniz ne olursa olsun bu şekilde gönüllü işler yaparak hem oraya katkıda bulunuyor hem de kendinizi daha fazla geliştirebiliyorsunuz. Mesela bir hostelde çalışarak veya bu şekilde öğretmenlik yaparak hem günlük konaklamayı ücretsiz hale getiriyorsunuz, hem de ücretsiz yemek yeme imkanı buluyorsunuz" dedi.

Plaza yaşamını bıraktı Kamboçya’da öğretmen oldu, gezgin genç ’yaşayarak tanıma’ modeliyle dünyayı geziyor

ROTAYI GÖRMEK İSTEDİĞİM KÜLTÜRE GÖRE BELİRLİYORUM

Ertürk sözlerini şöyle sürdürdü; "Gittiğim ülkelerden en çok etkilendiğim Kamboçya oldu. Oradaki insanların yakın geçmişte zorlu şeyler yaşamış olmalarına rağmen hayata umutla bakmaları ve ekonomileri çok iyi olmamasına rağmen halkın huzurlu bir hayat sürüyor olması bakış açımı değiştirdi. Bir diğer etkilendiğim yer Tayland'da Chiang Mai bölgesinde yaşayan Karen kabilesiydi. Buradaki kadınlar "uzun boylu kabile" olarak tanınıyorlar ve boyunlarına taktıkları halka ile yaşıyorlar. "

Plaza yaşamını bıraktı Kamboçya’da öğretmen oldu, gezgin genç ’yaşayarak tanıma’ modeliyle dünyayı geziyor

"Onların yaşam tarzı da beni en çok etkileyen şeylerden biriydi. Rotayı görmek istediğim kültürlere göre belirliyorum. Gittiğimde sadece turistik noktaları görmeyi hedeflemiyorum asıl istediğim orada yaşayan insanların yaşam biçimlerini, geçimlerini nasıl sağladıklarını nasıl yemekler yediklerini sosyal hayatları nasıl sürdürdüklerini görmeyi ve onlara yakından tanıklık etmeyi seviyorum. Bu doğrultuda Fas'a gidip Sahra çölünde bir bedevi çadırında konakladım, Filipinler'e gittiğimde yataklı bir feribotla genellikle turistlerin gittiği gibi uçakla adalar arası yolculuk yapmadan yerel halkın kullandığı ulaşım biçimlerini kullandım. Endonezya'ya gittiğimde yerel restoranlarda yemek yedim. Moldova'da farklı etnik kökenleri araştırmayı düşünüp, Gagavuz Türklerinin yaşadığı köylere gittim."