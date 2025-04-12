Plaza yaşamını bıraktı Kamboçya’da öğretmen oldu, gezgin genç ’yaşayarak tanıma’ modeliyle dünyayı geziyor

Ailesinin bu konuda verdiği desteğin çok kıymetli olduğunun altını çizen Ertürk, "Bir seyahat tutkunu olarak, kurumsal hayatın bana göre olmadığını, daha özgür bir yaşam sunmanın daha cazip geldiğini fark edip keşfetme arzumla beş yıllık kariyerime virgül koyarak dünyayı gezmeye başladım. Geçimimi sosyal medyadan kazandığım ufak miktarlar ve yapmış olduğum birikim ile sağlıyorum. Buradaki en büyük desteği ailemden alıyorum. Her ne kadar yaşama bakışımız onlarla farklı olsa da, bu farklılığa duydukları saygı ve daima benimle hissettirdikleri destekleri sayesinde çıktığım her yolda daha huzurlu hissediyorum. "