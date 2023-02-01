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Haberler Yaşam Polis alımı 2023: Polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, lise mezunu başvuru yapabilir mi?
Giriş Tarihi: 01.02.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 14:12

Polis alımı 2023: Polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, lise mezunu başvuru yapabilir mi?

Gelen son bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin kişilik polis kadrosu açıldı. KPSS'den yeterli puanı alan adaylar sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı sınava girecek. Polis olmak isteyenler polis alımı tarihi, başvuru şartları araştırıyor. Peki Polis alımı 2023 ne zaman? Polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, lise mezunu başvuru yapabilir mi?

Polis alımı 2023: Polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, lise mezunu başvuru yapabilir mi?

Polis alımı 2023 yılında milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Polis alımı için başvurular tamamlandıktan sonra, ilanda belirtilen KPSS puanı ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü ve fiziksel değerlendirmeden geçiyor. Peki Polis alımı 2023 ne zaman? Polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, lise mezunu başvuru yapabilir mi?

Polis alımı 2023: Polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, lise mezunu başvuru yapabilir mi?

EGM 10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadosu ihdas edildi.

Polis alımı ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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Polis alımı 2023: Polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, lise mezunu başvuru yapabilir mi?

EGM 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önce de belirtildiği üzere EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları henüz yayınlanmadı. Ancak bundan önceki polis alımlarında adaylardan beklenen başvuru şartları şu şekildeydi:

Türk vatandaşı olmak.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Kişinin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

Ceza almamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Polis alımı 2023: Polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, lise mezunu başvuru yapabilir mi?

LİSE MEZUNU POLİS OLABİLİR Mİ?

10 bin polis alımına dair henüz başvuru şartları açıklanmadı ancak POMEM için bundan önceki dönemlerde KPSS puanı bulunan lise mezunları da polis olabiliyordu.

Polis alımı 2023: Polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, lise mezunu başvuru yapabilir mi?
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