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Giriş Tarihi: 01.11.2022 23:46 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 23:46

Polis promosyon ödemeleri başladı mı? Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2022 EGM duyuruları

Polis promosyon ödemeleri EGM Emniyet Genel Müdürlüğü duyuruları ile takip ediliyor. Ödeme takvimi belli olurken ödemelerin kasım ayı ile birlikte yatacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2022 Polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Protokolün süresi 3 yıl olarak belirlenirken ödemelerin tek seferde ve peşin olarak yatacağı belli olmuştu. EGM tarihine göre hesaplarını kontrol eden memurlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? İşte, yanıtlar…

Polis promosyon ödemeleri başladı mı? Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2022 EGM duyuruları

Polis maaş promosyonu sorgulama işlemleri başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM duyuruları 2022 ile maaş promosyonu ödeme takvimi belirlendi. Polis memurları alacakları ödemeyle ilgili olarak araştırmalara başladı. Polis promosyonu ne kadar, kaç TL soruları yanıtlandı. Şimdi sırada ödeme tarihleri var. Kasım ayıyla birlikte ödemeler başladı. 2022 Polis promosyon ne zaman yatacak, yattı mı, neden yatmadı? İşte, detaylar…

Polis promosyon ödemeleri başladı mı? Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2022 EGM duyuruları

POLİS MAAŞ PROMOSYONU HANGİ BANKADAN ALINACAK?

Polis teşkilatı mensupları maaş promosyonlarını yapılan protokolle Vakıfbank'tan alacaklar.

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Polis promosyon ödemeleri başladı mı? Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2022 EGM duyuruları

POLİS MAAŞ PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenmeye başladı.

Polis promosyon ödemeleri başladı mı? Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2022 EGM duyuruları

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR - KAÇ TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Polis promosyon ödemeleri başladı mı? Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2022 EGM duyuruları

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

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