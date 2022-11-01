Polis promosyon ödemeleri başladı mı? Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2022 EGM duyuruları

Polis promosyon ödemeleri EGM Emniyet Genel Müdürlüğü duyuruları ile takip ediliyor. Ödeme takvimi belli olurken ödemelerin kasım ayı ile birlikte yatacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2022 Polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Protokolün süresi 3 yıl olarak belirlenirken ödemelerin tek seferde ve peşin olarak yatacağı belli olmuştu. EGM tarihine göre hesaplarını kontrol eden memurlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? İşte, yanıtlar…