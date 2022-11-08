Polis promosyon ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: 2022 EGM Vakıfbank Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü son olarak 36 ay için 27 bin lira polislere promosyon ödemesinin sağlanacağını açıklamış ve Kasım ayını işaret etmişti. Hal böyleyken ise "2022 EGM polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları şimdilerde binlerce vatandaşın gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Öte yandan ödemeler Kasım ayında belirlenen tarihte yapılacak. Polis promosyon ödemeleri için gözler EGM'de! Yapılan protokol sonucunda ödemeler Vakıfbank tarafından alacak. Peki, Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar? İşte ödeme tarihleri ve tüm detaylar...