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Haberler Yaşam Polis promosyon ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: 2022 EGM Vakıfbank Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.11.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 17:09

Polis promosyon ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: 2022 EGM Vakıfbank Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü son olarak 36 ay için 27 bin lira polislere promosyon ödemesinin sağlanacağını açıklamış ve Kasım ayını işaret etmişti. Hal böyleyken ise "2022 EGM polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları şimdilerde binlerce vatandaşın gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Öte yandan ödemeler Kasım ayında belirlenen tarihte yapılacak. Polis promosyon ödemeleri için gözler EGM'de! Yapılan protokol sonucunda ödemeler Vakıfbank tarafından alacak. Peki, Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar? İşte ödeme tarihleri ve tüm detaylar...

Polis promosyon ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: 2022 EGM Vakıfbank Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Polis promosyon ödeme tarihlerinin yaklaşmasıyla beraber araştırmalar da hız kazandı. "2022 EGM polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları bu mesleği icra eden vatandaşlarca yanıt aramaya başladı. Vakıfbank ile yapılan protokol sonucu verilecek olan 27 bin TL tutarındaki ödemeler için Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında Kasım ayını işaret etmişti. İşte polis promosyonu ödeme tarihleri ve konuya dair merak edilen tüm bu detaylar.

Polis promosyon ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: 2022 EGM Vakıfbank Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

POLİS MAAŞ PROMOSYONU HANGİ BANKADAN ALINACAK?

Polis teşkilatı mensupları maaş promosyonlarını yapılan protokolle Vakıfbank'tan alacaklar.

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Polis promosyon ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: 2022 EGM Vakıfbank Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

POLİS MAAŞ PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR - KAÇ TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Polis promosyon ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: 2022 EGM Vakıfbank Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

Polis promosyon ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: 2022 EGM Vakıfbank Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

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