Haberler Yaşam Vakıfbank Polis maaş promosyonu yattı mı? Kasım 2022 Polis promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:39

Vakıfbank Polis maaş promosyonu yattı mı? Kasım 2022 Polis promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

EGM promosyon ödemeleri Kasım ayı gündeminde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis memurları için Vakıfbank aracılığıyla ödenecek polis promosyonları 17 Kasım bugün sorgulanmaya başladı. Vakıfbank polis maaş promosyonu ne zaman yatacak, yattı mı, neden yatmadı gibi sorular gündemde yer almaya devam ediyor. Konuyla ilgili duyurular takip edilirken memurlar hesaplarını kontrol ediyor. Peki, polis promosyonları yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? İşte, 2022 polis promosyon ödemesi hakkında merak edilenler…