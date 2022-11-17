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Haberler Yaşam Vakıfbank Polis maaş promosyonu yattı mı? Kasım 2022 Polis promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:39

Vakıfbank Polis maaş promosyonu yattı mı? Kasım 2022 Polis promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

EGM promosyon ödemeleri Kasım ayı gündeminde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis memurları için Vakıfbank aracılığıyla ödenecek polis promosyonları 17 Kasım bugün sorgulanmaya başladı. Vakıfbank polis maaş promosyonu ne zaman yatacak, yattı mı, neden yatmadı gibi sorular gündemde yer almaya devam ediyor. Konuyla ilgili duyurular takip edilirken memurlar hesaplarını kontrol ediyor. Peki, polis promosyonları yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı? İşte, 2022 polis promosyon ödemesi hakkında merak edilenler…

Vakıfbank Polis maaş promosyonu yattı mı? Kasım 2022 Polis promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

Polis promosyonları neden yatmadı sorusu Kasım ayının sonuna gelinirken hız kazanmaya başladı. Peşin ve toplu olarak toplamda 27 bin TL banka promosyonu beklenirken 1 Kasım 2022 tarihli kararın detayları inceleniyor. EGM polis promosyon ödemesi sorgulama işlemleri devam ediyor. Ödemeler için Vakıfbank ile anlaşıldı. Memurlar polis promosyonları yattı mı, ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyor. Peki, 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi…

Vakıfbank Polis maaş promosyonu yattı mı? Kasım 2022 Polis promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde kasım ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.

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Vakıfbank Polis maaş promosyonu yattı mı? Kasım 2022 Polis promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

2022 POLİS PROMOSYONU NE KADAR - KAÇ TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Vakıfbank Polis maaş promosyonu yattı mı? Kasım 2022 Polis promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

Vakıfbank Polis maaş promosyonu yattı mı? Kasım 2022 Polis promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

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