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Haberler Yaşam Polisi yaralayan şoförleri hangi CHP'li azmettirdi? "Sür üstüne" demişler | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 03.05.2025 06:41 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 06:43

Polisi yaralayan şoförleri hangi CHP'li azmettirdi? "Sür üstüne" demişler | Melih Altınok yazdı

CHP şoförünün polisin üzerine otobüsü sürdüğü görüntüler adeta kan dondurdu. İnfiale neden skandala ilişkin Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Melih Altınok, "Duvara karşı gidişat, çarpışmanın yakın vadede CHP için kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bakalım genel merkezin freni boşalmış yeni yönetimi, CHP'yi nereye çarpacak ve ana muhalefeti kaç parçaya bölecek?" dedi.

Polisi yaralayan şoförleri hangi CHP’li azmettirdi? Sür üstüne demişler | Melih Altınok yazdı

23 Nisan'da eski Meclis binasına gitmek üzere yola çıkan CHP otobüsünün şoförü G.G., polisin "dur" ihtarına uymayarak aracı görevli memurların üzerine sürdü. Görüntüler şok etkisi yarattı. EGM suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok da bugünkü köşesinde konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Polisi yaralayan şoförleri hangi CHP’li azmettirdi? Sür üstüne demişler | Melih Altınok yazdı

İşte Altınok'un 'Duvara karşı' başlıklı yazısı:

CHP otobüsünün görüntülerini izliyorum da trafik polisinin üzerine otobüs sürmek de nedir arkadaş?

Bereket, kadıncağızın refleksleri iyiymiş de koca otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

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Polisi yaralayan şoförleri hangi CHP’li azmettirdi? Sür üstüne demişler | Melih Altınok yazdı

Adli kontrolle serbest bırakılan şoför ifadesinde, "Program akışına yetişmek için anayol yerine önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum" demiş.

Polisi yaralayan şoförleri hangi CHP’li azmettirdi? Sür üstüne demişler | Melih Altınok yazdı

ŞOFÖRÜ AZMETTİRMİŞLER

Evet, şoförü azmettirmişler. Adamın yükü de ağır, bir otobüs dolusu "dokunulmaz". "Bir şey olmaz, sür üstüne" demişlerdir. Altı üstü Genel Başkanları Özgür Özel'in "Yıkın geçin" dediği polislerden biri! Otobüsün içindeki atmosferi siz hayal edin artık. Bir de bu trafik canavarlarının ülkenin direksiyonunda olduğunu...

Polisi yaralayan şoförleri hangi CHP’li azmettirdi? Sür üstüne demişler | Melih Altınok yazdı

CHP NEREYE ÇARPACAK?

Türkiye kim bilir nerede, hangi duvara toslar.

Bereket ortak akıl, Türkiye çok partili hayata geçtiğinden beri sandıkta devreye giriyor. Belki vites küçültüyor, yerel seçimlerde falan motor freniyle mesajlar veriyor. Ama ülkeyi Ukrayna'da olduğu gibi perte çıkartacak kaza riskini her seferinde bertaraf ediyor.