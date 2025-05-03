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Polisi yaralayan şoförleri hangi CHP'li azmettirdi? "Sür üstüne" demişler | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 03.05.2025 06:41
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
06:43
Polisi yaralayan şoförleri hangi CHP'li azmettirdi? "Sür üstüne" demişler | Melih Altınok yazdı
CHP şoförünün polisin üzerine otobüsü sürdüğü görüntüler adeta kan dondurdu. İnfiale neden skandala ilişkin Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Melih Altınok, "Duvara karşı gidişat, çarpışmanın yakın vadede CHP için kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bakalım genel merkezin freni boşalmış yeni yönetimi, CHP'yi nereye çarpacak ve ana muhalefeti kaç parçaya bölecek?" dedi.