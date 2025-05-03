Polisi yaralayan şoförleri hangi CHP'li azmettirdi? "Sür üstüne" demişler | Melih Altınok yazdı

ŞOFÖRÜ AZMETTİRMİŞLER

Evet, şoförü azmettirmişler. Adamın yükü de ağır, bir otobüs dolusu "dokunulmaz". "Bir şey olmaz, sür üstüne" demişlerdir. Altı üstü Genel Başkanları Özgür Özel'in "Yıkın geçin" dediği polislerden biri! Otobüsün içindeki atmosferi siz hayal edin artık. Bir de bu trafik canavarlarının ülkenin direksiyonunda olduğunu...