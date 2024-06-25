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Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 07:07

POLİSLİK MÜLAKATLARI TAKVİMİ 2024 | EGM PA ile 31. Dönem POMEM mülakatları hangi tarihte, sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı?

POMEM Polis Akademisi 31. dönem sınav takvimi adayların gündeminde yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bu sene 31. dönem POMEM alımı gerçekleştirecek. 500'ü kadın polis olmak üzere toplam 7 bin 500 polis alımı gerçekleştirilecek. Bu noktada sınav tarihleri beklenirken sınav sözlü mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorgulanıyor. POMEM mülakatları ne zaman? İşte detaylar

POLİSLİK MÜLAKATLARI TAKVİMİ 2024 | EGM PA ile 31. Dönem POMEM mülakatları hangi tarihte, sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı?

POMEM sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan ediliyor. Geçtiğimiz sene 19 Mayıs tarihinden başvurular sona ermiş ve 18 Ağustos tarihinde mülakat yeri açıklanmıştı. Peki 31. dönem POMEM mülakat tarihi ve yeri açıklandı mı?

POLİSLİK MÜLAKATLARI TAKVİMİ 2024 | EGM PA ile 31. Dönem POMEM mülakatları hangi tarihte, sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı?

POLİSLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM fiziki yeterlilik sınav sonuçları henüz duyurulmadı, kısa sürede açıklanması bekleniyor. Temmuz ayı başında www.pa.edu.tr adresinden sonuçların ilan edilmesi öngörülüyor.

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POLİSLİK MÜLAKATLARI TAKVİMİ 2024 | EGM PA ile 31. Dönem POMEM mülakatları hangi tarihte, sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı?

31. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
POMEM mülakat tarihleri ve yerleri açıklanmadı. Ancak 30. dönemde başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde bitmiş ve fiziki yeterlilik sınavı aşaması sonrasında 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır.

POLİSLİK MÜLAKATLARI TAKVİMİ 2024 | EGM PA ile 31. Dönem POMEM mülakatları hangi tarihte, sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı?

31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POLİSLİK MÜLAKATLARI TAKVİMİ 2024 | EGM PA ile 31. Dönem POMEM mülakatları hangi tarihte, sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı?

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak,
Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi),
18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

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