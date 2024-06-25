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POLİSLİK MÜLAKATLARI TAKVİMİ 2024 | EGM PA ile 31. Dönem POMEM mülakatları hangi tarihte, sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
07:07
POLİSLİK MÜLAKATLARI TAKVİMİ 2024 | EGM PA ile 31. Dönem POMEM mülakatları hangi tarihte, sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı?
POMEM Polis Akademisi 31. dönem sınav takvimi adayların gündeminde yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bu sene 31. dönem POMEM alımı gerçekleştirecek. 500'ü kadın polis olmak üzere toplam 7 bin 500 polis alımı gerçekleştirilecek. Bu noktada sınav tarihleri beklenirken sınav sözlü mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorgulanıyor. POMEM mülakatları ne zaman? İşte detaylar