Polonezköy Piknik Alanları - İstanbul Polonezköy’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları Nelerdir?

Stella Polonezköy

Bu alan kendin pişir kendin ye konseptini de barındıran Polonezköy piknik alanlarından birisidir. Restoran olarak da çalışan Stella Polonezköy'de piknik de yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi hareket edebileceğiniz bu alanda doğanın içerisinde kendinize piknik keyfi ödülü verebilirsiniz. Mangal yapmanın yanı sıra yeşillik yeme imkanı da sunan bu mekan vegan beslenen kişilerin de gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceği seçenekler bulunuyor.

Polonezpark Piknik Alanı

Polonezköy çıkışında yer alan Polonezpark, orman yolunu bünyesinde barındırdığı için yürüyüş yapabilme imkanı tanıyor. Piknik alanında mangal da yakabileceğiniz Polonezpark'ta dilerseniz mangalı yanmış bir şekilde firmadan rica edebilirsiniz. Park içerisinde ayrıca çocuk oyun parkı ve çardak alanları da bulunuyor.