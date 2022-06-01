Polonezköy Piknik Alanları - İstanbul Polonezköy’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları Nelerdir?

Polonezköy, İstanbul sınırlarında yer alan ve yeşil alan oranı oldukça yüksek olan bir yerdir. Özellikle İstanbul bölgesinde yaşayan ve hafta sonları hafta içi stresini atmak isteyen kişiler Polonezköy'ü tercih edebilir. Havaların da güzelleştiği şu günlerde Polonezköy piknik alanlarının keyfi anlatılmaz. İstanbul Polonezköy'de gidilecek piknik yerleri ve mesire alanları da arama motorlarında sıklıkla aratılır. Oldukça merak edilen bölgelerden biri olan Polonezköy, yemyeşil doğasıyla sakin ve huzurlu bir piknik keyfi yaşamanıza olanak sağlıyor.