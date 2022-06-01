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Haberler Yaşam Polonezköy Piknik Alanları - İstanbul Polonezköy’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları Nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.06.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 13:44

Polonezköy Piknik Alanları - İstanbul Polonezköy’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları Nelerdir?

Polonezköy, İstanbul sınırlarında yer alan ve yeşil alan oranı oldukça yüksek olan bir yerdir. Özellikle İstanbul bölgesinde yaşayan ve hafta sonları hafta içi stresini atmak isteyen kişiler Polonezköy'ü tercih edebilir. Havaların da güzelleştiği şu günlerde Polonezköy piknik alanlarının keyfi anlatılmaz. İstanbul Polonezköy'de gidilecek piknik yerleri ve mesire alanları da arama motorlarında sıklıkla aratılır. Oldukça merak edilen bölgelerden biri olan Polonezköy, yemyeşil doğasıyla sakin ve huzurlu bir piknik keyfi yaşamanıza olanak sağlıyor.

Polonezköy Piknik Alanları - İstanbul Polonezköy’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları Nelerdir?

Polonezköy'de gidilecek piknik ve mesire alanları konusunda sıkıntı yaşamak pek mümkün değildir. Çünkü Polonezköy'de genellikle restoran ve kafeler de piknik usulü çalışıyor. Ayrıca Polonezköy'de yemyeşil doğanın yanı sıra at binmek isteyenler de bu deneyimin tadına bakabilir. İstanbul Polonezköy'de gidilecek piknik yerleri ve mesire alanlarının ne olduğunu öğrenmek için yazımızın devamını incelemelisiniz.

Polonezköy Piknik Alanları - İstanbul Polonezköy’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları Nelerdir?

Polonezköy Piknik Alanları

İstanbul Polonezköy piknik alanları yemyeşil doğa içerisine kuruludur. Ayrıca, muhteşem manzaralara sahip Polonezköy'de pikniğin yanı sıra aktivite alanları da bulunur. Örneğin bir Polonezköy gününde yürüyüş parkurlarını tamamlayıp ardından uygun bir bölgede piknik yapabilirsiniz. Polonezköy'de gidilecek piknik alanları ve mesire alanlarını incelemek için yazımızın devamına bakabilirsiniz.

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Polonezköy Piknik Alanları - İstanbul Polonezköy’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları Nelerdir?

Polonezköy Piknik Park & Country Club

Gün boyu dilediğiniz gibi vakit geçirebileceğiniz bir yer olan Polonezköy Piknik Park & Country Club, piknik severlere mangal yapma imkanı sunuyor. Ayrıca alanda, basketbol sahası, yürüyüş parkurları, tenis, futbol alanları ve yüzme havuzu yer alıyor. Piknik yapmak isteyip malzeme taşımak istemeyen kişiler de burada gönül rahatlığı ile gelebilir. Çünkü alanda, yiyecek ve içecek satın alabileceğiniz birçok yer bulunuyor. Özellikle çocuklu ailelerin sıklıkla tercih ettiği bir mekan olan Polonezköy Piknik Park & Country Club, midilli ya da at binme imkanı da sunuyor.

Polonezköy Piknik Alanları - İstanbul Polonezköy’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları Nelerdir?

Stella Polonezköy

Bu alan kendin pişir kendin ye konseptini de barındıran Polonezköy piknik alanlarından birisidir. Restoran olarak da çalışan Stella Polonezköy'de piknik de yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi hareket edebileceğiniz bu alanda doğanın içerisinde kendinize piknik keyfi ödülü verebilirsiniz. Mangal yapmanın yanı sıra yeşillik yeme imkanı da sunan bu mekan vegan beslenen kişilerin de gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceği seçenekler bulunuyor.

Polonezpark Piknik Alanı

Polonezköy çıkışında yer alan Polonezpark, orman yolunu bünyesinde barındırdığı için yürüyüş yapabilme imkanı tanıyor. Piknik alanında mangal da yakabileceğiniz Polonezpark'ta dilerseniz mangalı yanmış bir şekilde firmadan rica edebilirsiniz. Park içerisinde ayrıca çocuk oyun parkı ve çardak alanları da bulunuyor.

Polonezköy Piknik Alanları - İstanbul Polonezköy’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları Nelerdir?

Cumhuriyet Park Piknik Alanı

Polonezköy etrafındaki en uygun fiyatlı yer olarak bilinen Cumhuriyet Park, oldukça temiz ve düzenli bir piknik alanıdır. Geniş bir çocuk oyun alanına sahip olan Cumhuriyet Park Piknik Alanı çocuklu aileler için son derece uygundur. Çok salaş olmayan bir alana sahip olduğu için yerde piknik yapmak isteyenler için uygun olmasa da masa üstünde piknik keyfi rahatlıkla sürülebilir. Masa seçeneği çok fazla olmasının yanı sıra Cumhuriyet Park Piknik Alanı, sıcak yaz aylarında da bol yeşil alanıyla serinlik sağlıyor.

Polonezköy Piknik Alanları Fiyatları

Tüm ücretli piknik alanları gibi Polonezköy'de bulunan piknik alanlarında da masa, otopark, yiyecek-içecek gibi ücretlendirmeler yapılabiliyor. Ortalama fiyatlar üzerinden değerlendirilirse Polonezköy'de otopark ücretleri 10-20 TL, masa ücretleri 20-40 TL ve yiyecek içecek ücretleri ise istediğiniz yiyeceğe ve miktara göre değişkenlik göstermek üzere 50-200 TL aralığında fiyatlandırılıyor. Ayrıca burada, mangal servislerini de masanıza isteyebiliyorsunuz. Bu da hizmet payı eklenmesine neden oluyor. Ortalama olarak Polonezköy mangal piknik alanları için 30-50 TL aralığında fiyat listesi çıkarılabiliyor.

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