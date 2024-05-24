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POMEM 31. Dönem sözlü mülakat tarihi sorgulama || 2024 POMEM sözlü mülakat ne zaman, nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
06:20
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sözlü mülakat gündemde. Polis Akademisi tarafından ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri adaylara duyurulmuştu. 31. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman 2024? 2024 POMEM mülakat nasıl olacak? İşte, POMEM 31. Dönem sözlü mülakat tarihi!