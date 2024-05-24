Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam POMEM 31. Dönem sözlü mülakat tarihi sorgulama || 2024 POMEM sözlü mülakat ne zaman, nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 06:20

POMEM 31. Dönem sözlü mülakat tarihi sorgulama || 2024 POMEM sözlü mülakat ne zaman, nasıl olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sözlü mülakat gündemde. Polis Akademisi tarafından ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri adaylara duyurulmuştu. 31. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman 2024? 2024 POMEM mülakat nasıl olacak? İşte, POMEM 31. Dönem sözlü mülakat tarihi!

POMEM 31. Dönem sözlü mülakat tarihi sorgulama || 2024 POMEM sözlü mülakat ne zaman, nasıl olacak?

POMEM adayları 31. dönem sınav takvimini takip ediyor. Polis Akademisi tarafından ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri adaylara ilan edilmişti. 31. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (6.000) erkek, (1.500) kadın aday olmak üzere toplam (7.500) aday alınacak. Peki, 2024 POMEM sözlü mülakat ne zaman, nasıl olacak?

POMEM 31. Dönem sözlü mülakat tarihi sorgulama || 2024 POMEM sözlü mülakat ne zaman, nasıl olacak?

POMEM 31. DÖNEM SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ

30. dönemde başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde son bulmuş ve parkur aşaması ardından 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
POMEM 31. Dönem sözlü mülakat tarihi sorgulama || 2024 POMEM sözlü mülakat ne zaman, nasıl olacak?

31. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

Mülakat Sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemiştir. Son dakika açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.

POMEM 31. Dönem sözlü mülakat tarihi sorgulama || 2024 POMEM sözlü mülakat ne zaman, nasıl olacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM 31. Dönem sözlü mülakat tarihi sorgulama || 2024 POMEM sözlü mülakat ne zaman, nasıl olacak?

POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUR?

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından mülakata tabi tutuluyor.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

SON DAKİKA