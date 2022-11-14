Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 13 bin öğrenci alımı yapılacağı Resmi Gazete kararıyla duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre; 13 bin öğrenci alımı için ön başvuru süreci bu hafta başlıyor. Başvuruda bulunacak binlerce aday bu nedenle "POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Başvuru şartları arasında KPSS puan türüne göre belirtilen puanı alma koşulu yer alıyor. POMEM başvuruları; POMEM başvuru kılavuzu bilgilerine göre yapılacak. İşte POMEM başvurusu, kılavuzu, şartları ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler.