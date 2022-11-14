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Haberler Yaşam POMEM başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 13 bin öğrenci alımı için POMEM başvuruları 2022 ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 07:36

POMEM başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 13 bin öğrenci alımı için POMEM başvuruları 2022 ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 13 bin öğrenci alımı yapılacağı Resmi Gazete kararıyla duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre; 13 bin öğrenci alımı için ön başvuru süreci bu hafta başlıyor. Başvuruda bulunacak binlerce aday bu nedenle "POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Başvuru şartları arasında KPSS puan türüne göre belirtilen puanı alma koşulu yer alıyor. POMEM başvuruları; POMEM başvuru kılavuzu bilgilerine göre yapılacak. İşte POMEM başvurusu, kılavuzu, şartları ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler.

POMEM başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 13 bin öğrenci alımı için POMEM başvuruları 2022 ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?

29.Dönem POMEM başvuruları için kritik gün geldi. Yapılan açıklama kapsamında 10.400 lisans (8.160 erkek ve 2.240 kadın), 2.600 ön lisans (800 erkek ve 1.800 kadın) olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı yapılacak. POMEM başvuru kılavuzu bu noktada adaylar için önemli bir unsur olurken "POMEM başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı gündeme geldi. İşte POMEM başvuruları hakkında ayrıntılı bilgiler.

POMEM başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 13 bin öğrenci alımı için POMEM başvuruları 2022 ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?

29. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14.11.2022 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

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POMEM başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 13 bin öğrenci alımı için POMEM başvuruları 2022 ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?

29. DÖNEM POMEM KPSS PUANLARI BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımladığı ilan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

POMEM başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 13 bin öğrenci alımı için POMEM başvuruları 2022 ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, 14-25 Kasım tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım saat 17.00'ye kadar aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.

POMEM başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 13 bin öğrenci alımı için POMEM başvuruları 2022 ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

POMEM başvuru şartları, 29. Dönem başvuru kılavuzunun yayınlanması ile belli olacak. Ancak bir önceki dönem başvuru şartları şöyleydi;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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