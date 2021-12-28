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Giriş Tarihi: 28.12.2021 08:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:02

POMEM başvuruları nasıl yapılır? 8 bin polis alımı için 28. Dönem POMEM başvurusu nereden yapılır? İşte polislik sınavı şartları, başvuru ekranı ve kılavuzu

Binlerce polis adayının beklediği POMEM başvuru süreci başladı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın kontrolünde gerçekleşen alım sürecinde, Polis Mesleki Eğitim Merkezleri'ne 8 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuştu. Dün başlayan giriş sınavı başvuru sürecine ilişkin adaylar, POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır sorularının yanıtını arıyor. İşte 8 bin polis alımı için 28. Dönem POMEM başvuru şartları, kılavuzu ve başvuru ekranı…

POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 8 bin polis alımı için 28. Dönem POMEM başvuru şartları, kılavuzu ve başvuru ekranı

POMEM 28. Dönem başvuruları dün başladı. Polis Akademisi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan başvurular için binlerce aday araştırmaları hızlandırdı. Lisans ve ön lisans mezunu, kadın ve erkek 8 bin polis alımı gerçekleştirileceği duyurulurken; adaylar POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır diye araştırıyor. 28. Dönem POMEM başvuru şartları ve giriş sınavı başvuru kılavuzu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte POMEM 28. Dönem personel alımı polislik başvuru ekranı!

POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 8 bin polis alımı için 28. Dönem POMEM başvuru şartları, kılavuzu ve başvuru ekranı

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 28. Dönem POMEM başvuruları sonucunda, 5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın öğrenci olmak üzere 6 bin 400 lisans mezunu ve bin 280 erkek ve 320 kadın öğrenci olmak üzere bin 600 önlisans mezunu 8 bin öğrenci alımı yapılacak.

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POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 8 bin polis alımı için 28. Dönem POMEM başvuru şartları, kılavuzu ve başvuru ekranı

POMEM 28. DÖNEM PERSONEL ALIMI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NELER?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.120) erkek, (1.280) kadın, önlisans mezunu (1.280) erkek, (320) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 8 bin polis alımı için 28. Dönem POMEM başvuru şartları, kılavuzu ve başvuru ekranı

POMEM GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Adaylar, 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 8 bin polis alımı için 28. Dönem POMEM başvuru şartları, kılavuzu ve başvuru ekranı

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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