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Haberler Yaşam POTADA YENİ İSİMLER! Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 5 Haziran Survivor eleme adayı
Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:25

POTADA YENİ İSİMLER! Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 5 Haziran Survivor eleme adayı

TV8 ekranlarının yarışması Survivor'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Büyük finale doğru adımların hızlandığı ve bireysel döneme geçişin yapıldığı adada, yarışmacılar sembolü korumak için parkurda adeta canını dişine takıyor. Peki, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Merak edilen tüm detaylar izleyenlerin radarında.

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POTADA YENİ İSİMLER! Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 5 Haziran Survivor eleme adayı

Survivor'da büyük final öncesi heyecan zirve yaptı. 5 Haziran Cuma günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık kolyesini boynuna takabilmek için kıyasıya bir rekabetin içerisine girdi. Dün akşam oynanan ilk mücadeleyi kazanarak dokunulmaz olan ve potaya ilk ismi gönderen Sercan'ın ardından gözler bu akşamki kritik konseye çevrildi.

POTADA YENİ İSİMLER! Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 5 Haziran Survivor eleme adayı

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da takım döneminin resmen sona ermesi ve bireysel mücadelenin başlaması, adadaki tüm dengeleri altüst etti. Artık yarışmacılar arkalarında bir takım gücü hissetmeden, sadece kendi performans ve hızlarıyla ayakta kalmak zorunda.

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POTADA YENİ İSİMLER! Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 5 Haziran Survivor eleme adayı

Haftanın 2. dokunulmazlığında kazanan Mert Nobre oldu.

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POTADA YENİ İSİMLER! Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 5 Haziran Survivor eleme adayı

5 HAZİRAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 2. ekeme adayı ise Murat Arkın oldu.

POTADA YENİ İSİMLER! Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 5 Haziran Survivor eleme adayı

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Düelloya çıkan Murat Arkın, Nagihan Karadere, Deniz ve Sude arasından elenen isim Sude oldu.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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