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POTADA YENİ İSİMLER! Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 5 Haziran Survivor eleme adayı
Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:25
POTADA YENİ İSİMLER! Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 5 Haziran Survivor eleme adayı
TV8 ekranlarının yarışması Survivor'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Büyük finale doğru adımların hızlandığı ve bireysel döneme geçişin yapıldığı adada, yarışmacılar sembolü korumak için parkurda adeta canını dişine takıyor. Peki, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Merak edilen tüm detaylar izleyenlerin radarında.