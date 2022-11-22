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Haberler Yaşam Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı? Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:46

Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı? Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti

Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören ismin vefat haberini vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da taziye mesajı geldi. Bu açıklamanın ardından "Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı. Peki, Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayatı hakkında detaylar.

Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı? Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti

Prof. Dr. Raşit Küçük'ün hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajları da peş peşe geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi duyururkn gerek ilmi gerekse akademik çalışmaları açısından oldukça değerli olan isim "Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı?" sorularıyla gündeme taşındı. İşte Raşit Küçük'ün hayatı ve detaylar.

Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı? Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti

RAŞİT KÜÇÜK HAYATINI KAYBETTİ

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti.

Küçük, hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi görüyordu.

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Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı? Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI:

Başkan Erdoğan, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"İlmi ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun."

Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı? Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti

PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK HAYATI

Antalya Akseki'de (Menteşbey köyü) doğdu (1947). Antalya İmam-Hatip Okulu'ndan (1966) ve Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nden (1970) mezun oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi'nde doktora çalışmalarına başladı (1978); doktora kabulü için "Abdullah İbnü'l-Mübârek ve Hadis İlmindeki Yeri" ve "Hicrî İkinci Asır Müellifleri" adlı iki ayrı çalışma takdim etti. Doktorasını "Kur'an ve Sünnette Sevgi Kavramı: Özellikle Allah Sevgisi" adlı teziyle (danışman: Prof.Dr. Salih Tuğ) daha sonra geçiş yaptığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı (1984). 1997'de doçent, 2003'te profesör unvanını aldı.

Erzurum İmam-Hatip Okulu'nda dört yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü'nde Hadis ve İslâm Ahlâkı Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı (1975); aynı zamanda idarî görevlerde bulundu. Daha sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'ne naklen tayin oldu (1981). İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nün Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'ne dönüşmesinden (1982) sonra da uzun yıllar boyunca bu fakültenin hadis ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalıştı, çeşitli akademik ve idarî görevlerde bulundu; 2007-2011 yılları arasında dekanlık yaptı. Aynı dönemde Marmara Üniversitesi Senatosu ve Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu üyelikleri yanında, Yüksek Öğretim Kurulu İlâhiyat Millî Komitesi üyeliği ve başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Yurt Dışı İlâhiyat Alanı Denklik Alt Komisyonu başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı yaptı ve buradan emekli oldu. Aynı yıl başladığı Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı görevini 2022 yılı Eylül ayına kadar sürdürdü. 22 Kasım 2022'de vefat etti.

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