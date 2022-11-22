Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı? Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti

Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören ismin vefat haberini vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da taziye mesajı geldi. Bu açıklamanın ardından "Prof. Dr. Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı. Peki, Raşit Küçük kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayatı hakkında detaylar.