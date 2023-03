Haberler Yaşam Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 10:23

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Son dakika deprem haberleri: Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 6 dakika arayla meydana gelen 4,7, 4.3 ve 4.4 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Türkiye'de her an her yerde depremin olabileceğini belirten Pampal, Yedisu fayına dikkat çekerek, "Enerji biriktiriyor. Kırılacaksa orası kırılır." diyerek önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Süleyman Pampal ayrıca, "Kayseri'deki depremler Marmara'da beklenen depremi tetikler mi?" sorusuna da yanıt verdi. İşte Deprem Uzmanı Süleyman Pampal'ın açıklamaları ve son dakika deprem haberinin detayları...