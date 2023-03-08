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Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 10:23

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Son dakika deprem haberleri: Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 6 dakika arayla meydana gelen 4,7, 4.3 ve 4.4 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Türkiye'de her an her yerde depremin olabileceğini belirten Pampal, Yedisu fayına dikkat çekerek, "Enerji biriktiriyor. Kırılacaksa orası kırılır." diyerek önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Süleyman Pampal ayrıca, "Kayseri'deki depremler Marmara'da beklenen depremi tetikler mi?" sorusuna da yanıt verdi. İşte Deprem Uzmanı Süleyman Pampal'ın açıklamaları ve son dakika deprem haberinin detayları...

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

DEPREM SON DAKİKA: Kayseri'nin İncesu ilçesinde dün 6 dakika arayla 4,7, 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, katıldığı canlı yayında Kayseri'de geçrekleşen depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu fay zonu üzerinde 7 ve üzerindeki depremlerin meydana gelebileceğini ifade eden Prof. Dr. Süleyman Pampal,

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor
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Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor
Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor
Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor
SON DAKİKA