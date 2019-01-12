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  • Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın Trabzon'da buz gibi suya atladı!

Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın 'da buz gibi suya atladı!

'un Ortahisar ilçesinde bir hastanede hemşire olarak görev yapan B.G. kendini Karadeniz'in buz gibi sularına attı. O esnada 'nda yürüyüş yapan vatandaşlar kadını denizin üzerinde görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 13:20
Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın Trabzon'da buz gibi suya atladı!

Denize atlayan kadını kurtarmak için bölgeye gelen polis ekipleri denizin dalgalı olması nedeniyle durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın Trabzon'da buz gibi suya atladı!

Kadının eşi de üzerindeki elbiseleri çıkartarak denize girmeye çalıştı ancak dalgalar nedeniyle denize giremedi. Bu sırada bölgeye yakın bir mahallede oturan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı DEGAK-2 Özel Tim Komutanı Abdullah Yertirik, kadını kurtarmak için üzerindeki elbiseleri çıkartarak denize atladı.

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Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın Trabzon'da buz gibi suya atladı!

Dalgalara rağmen denize atlayan Yertirik, B.G.'yi kıyıya çekmeyi başardı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından sedyeye konularak ambulansa alınan B.G. Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın Trabzon'da buz gibi suya atladı!

Düşünmeden suya atladığını belirten Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı DEGAK-2 Özel Tim Komutanı Abdullah Yertirik, "Bir ihbar aldık. Yakın bir bölgede oturuyordum, kendi aracımla hemen buraya geldim. Kazazedeyi suda gördüm. Tabi düşünmeden atladım. Diğer ekiplerimiz de yoldaydı. İlk gelen ben olduğum için hemen suya atladık. Kazazedeyi baygın ama bilinci açık bir şekilde ambulans teslim ettik. Su soğuktu, dalga da vardı. Ama aldığımız eğitimlerden dolayı çok şükür kazazedeyi almayı başardık" dedi.

Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın Trabzon'da buz gibi suya atladı!
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Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın Trabzon'da buz gibi suya atladı!
Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın Trabzon'da buz gibi suya atladı!
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