Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın Trabzon'da buz gibi suya atladı!

Düşünmeden suya atladığını belirten Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığı DEGAK-2 Özel Tim Komutanı Abdullah Yertirik, "Bir ihbar aldık. Yakın bir bölgede oturuyordum, kendi aracımla hemen buraya geldim. Kazazedeyi suda gördüm. Tabi düşünmeden atladım. Diğer ekiplerimiz de yoldaydı. İlk gelen ben olduğum için hemen suya atladık. Kazazedeyi baygın ama bilinci açık bir şekilde ambulans teslim ettik. Su soğuktu, dalga da vardı. Ama aldığımız eğitimlerden dolayı çok şükür kazazedeyi almayı başardık" dedi.