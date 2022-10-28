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Haberler Yaşam PTT personel alımı şartları 2022: PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 16:06

PTT personel alımı şartları 2022: PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli mi?

PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında araştırmalar uzun bir süredir devam ediyor. PTT işçi alımı kapsamında memur olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü, "PTT personel alımı başladı" duyurusunda. Yazılı sınav ve mülakatın yapılacağı biliniyorken, PTT personel alımı başvuru tarihleri 2022 bekleyişi hala sürüyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar…

PTT personel alımı şartları 2022: PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli mi?

PTT personel alımı tarihleri hakkında araştırmalar hala sürüyor. Milyonlarca aday, PTT personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartlar neler hakkında detayları bilmek istiyor. PTT işçi alımı hakkında duyuru beklenmekte. Peki, PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak= PTT personel alımı şartları ne? İşte detaylar…

PTT personel alımı şartları 2022: PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli mi?

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI, NE ZAMAN?

2022 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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PTT personel alımı şartları 2022: PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli mi?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak.

Aynı zamanda PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT personel alımı şartları 2022: PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli mi?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı güncel başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

PTT personel alımı şartları 2022: PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli mi?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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