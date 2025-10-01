Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.10.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:02

Racon Sözler - Uzun, Kısa ve Öz, Hiç Duyulmamış Racon Sözler

Racon sözler, insanların duruşunu, karakterini ve hayata bakışını en net şekilde ifade eden sözlerdir. Sadece günlük sohbetlerde değil, sosyal medyada da sıkça paylaşılan bu sözler, uzun, kısa veya özlü halleriyle dikkat çeker. Bazıları klasikleşmişken, bazıları ise neredeyse hiç duyulmamış ve özgün bir tarz sunar. Racon sözler, sadece sözcük değil; aynı zamanda bir tavır, bir duruş ve kararlılığı gösteren ifadelerdir. İşte sizler için derlediğimiz uzun, kısa ve hiç duyulmamış sözler...

KISA VE ÖZ RACON SÖZLER

"Sessiz yürürüm ama izim derindir."

"Delikanlılık raconla, racon sözle değil özle olur."

"Kardeşin satmaz, satan kardeş değildir."

"Herkesin yolunda pususu vardır, ama raconlunun yüreğinde korkusu yoktur."

"Sokakta adını, raconda şerefini koruyacaksın."

"Benim raconumda ihanetin cezası bellidir."

UZUN RACON SÖZLER

"Bizim defterimizde ihanet yazmaz, mertlik silinmez. Yanımızda duran kazanır, sırtımızdan vuran kaybolur."

"Racon, sokağın yasasıdır; kuralına uyan yaşar, bozansa bedelini öder. Bizim yolumuzda haysiyet pusuladır."

"Bir adamın büyüklüğü, gövdesiyle değil; sözüyle, sözüyle değil; duruşuyla ölçülür. Bizim raconumuzda söz namustur, bozan namerttir."

"Her önüne gelen delikanlı olamaz, delikanlılık babadan miras değil, bedelini ödeyerek kazanılan bir onurdur."

"Dostuna omuz, düşmanına korku olacaksın. Çünkü raconun kitabında ikiyüzlülük yoktur."

"Bizde yol bellidir; ya adam gibi yürürsün, ya da yolun dışında kalırsın."

"Bizim raconumuzda yemin, kanla yazılır; dostluk, ekmekle büyür; ihanet ise bedelini kendi ödetir."

"Karanlık sokaklarda yürümek için cesaret gerekmez, mertlik gerekir. Çünkü yolun sonunda ışığı değil, hesabı görürsün."

"Delikanlılık gösteriş değildir. Kalabalıkta değil, yalnızken de aynı duruşu sergilemektir."

"Bizim raconumuzda suskunluk, korku değil; sabırdır."

"Kuralımızda 'yarı yolda bırakmak' diye bir satır yoktur."

"Sırtımdan vurana kurşun gerekmez, vicdanı yeter."

"Adamlık; cebinde taşıdığın parayla değil, uğruna kaybetmeyi göze aldığın dostla ölçülür."